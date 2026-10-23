宋美齡逝世23周年 婦聯會風雨中辦追思禮拜感念一生奉獻

中華民國婦女聯合會為紀念創會主任委員宋美齡女士逝世23周年，今日上午10時30分，因颱風因素，在美齡樓8樓大禮堂舉辦線上追思禮拜，蔣夫人的家屬、故舊仰慕尊崇感恩者共同以虔誠的祈禱與肅穆的詩歌，緬懷宋美齡一生奉獻與卓越功績。

追思禮拜現場裝飾純淨白花，在莊嚴肅穆的樂聲中拉開序幕。禮拜由婦聯會主委雷倩主持，她首先感謝風雨中來到現場及線上一起觀看直播的賓客。這場在颱風來襲時的追思禮拜，彷彿應證夫人一生的風雨、承擔、與信心。

雷倩表示，今天不只是紀念歷史上的夫人，她所留下的腳蹤會一直在身旁，宋美齡的信仰也一直留給大家無限的懷念。

追思禮拜邀請振興醫院董事長兼院長魏崢緬懷宋美齡，他說，過去只能聽到宋美齡的名字，但曾有機會前往美國親見宋美齡，她不但平易近人，而且很幽默，曾經照顧她的護理人員也認同這說法。

魏崢說，因小兒麻痺流行，於民國56年宋美齡募款成立振興醫院，也是東南亞最早復健醫療醫院，她更從美國請來醫師及復健治療師，共有三萬多的院童受惠。她除了治療也教育他們，並開啟職能訓練。振興醫院以「慈善心、服務情」，提升醫術，秉持醫德，服務更多的患者。

牧師李耀斌以「扭轉歷史的王后」證道，他說，宋美齡是一位扭轉局勢的奇女子，她不僅肩負堅決使命，也憑藉勇氣及毅力，在抗戰期間，前往美國，並請美國一起對抗日本。遷台後，為小兒麻痺患者成立振興醫院。

李耀斌說，宋美齡於民國92年（西元2003年）離開，時代雜誌當期封面以「鋼鐵花朵」形容她，非常符合宋美齡的特質。他結語，引用聖經上一段經文：「我們四面受敵，卻不被困住﹔心裡作難，卻不致失望﹔遭逼迫，卻不被丟棄﹔打倒了，卻不致死亡。」勉勵大家。

宇宙光百人合唱團小詩班在禮拜中獻詩、獻樂，中華婦女祈禱會鍾張培士女士讀經。牧師曾紀鴻禱告，祝福。追思禮拜最後在全場齊唱「莫把我棄」與互相祝福中圓滿落幕，一起向「永遠的第一夫人」致敬，並感謝她對神、對國、對人的愛與奉獻。