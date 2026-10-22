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衛福部預告托嬰中心強制團體保險 兒童重大疾病手術最高理賠20萬元

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部今天預告訂定「托育機構辦理兒童團體保險辦法草案」，現行僅公共托嬰中心、準公共托嬰中心需為兒少投保團體保險，私人托嬰中心則未強制，草案要求所有托育機構收托兒童，均應參加保險為被保險人。聯合報系資料照
衛福部今天預告訂定「托育機構辦理兒童團體保險辦法草案」，現行僅公共托嬰中心、準公共托嬰中心需為兒少投保團體保險，私人托嬰中心則未強制，草案要求所有托育機構收托兒童，均應參加保險為被保險人。聯合報系資料照

衛福部今天預告訂定「托育機構辦理兒童團體保險辦法草案」，現行僅公共托嬰中心、準公共托嬰中心需為兒少投保團體保險，私人托嬰中心則未強制，草案要求所有托育機構收托兒童，均應參加保險為被保險人，如遇疾病或遭遇意外事故住院，最高可獲20萬元理賠。衛福部社家署署長周道君指出，將陸續預告「兒童托育服務法」相關授權子法，母法預計明年5月前實施。

周道君指出，包括「托育機構辦理兒童團體保險辦法草案」在內，「兒童托育服務法」共授權衛福部訂定20條子法，社家署已陸續擬具草案，預告其中3分之1，兒托法已在立院三讀通過，當時明訂施行日期由行政院以命令定之，未明確劃定上路日期，但立法院通過附帶決議，要求1年內上路，該法是在今年5月通過，按附帶決議，最慢明年5月要完成子法規預告，讓母法順利上路。

「托育機構辦理兒童團體保險辦法草案」明定托育機構收托之兒童，均應參加團體保險為被保險人，遇疾病或遭遇意外事故住院時，自其事故發生日起一年，施行重大手術者，得檢具醫療費用收據，向保險人專案申請補助手術費用，同一疾病或意外事故住院醫療保險金與專案申請補助手術費用，最高20萬元，盼藉此減輕兒童家庭負擔。

周道君指出，現行公共托嬰中心、與政府簽約的準公共托嬰中心，均辦理團體保險，兒托法通過後，授權於子法中將托育機構辦理兒童團體保險一事法制化，並將過去未納入強制團保的私立托嬰中心一定納入，不過，目前國內托育環境，多數均為公托、準公托，私立托嬰中心在市場上僅占少數，至於團體保險保障內容，與現行團保一致，並無新增項目。

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