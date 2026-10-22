賴總統：高溫保險評估延伸到全台各縣市

賴清德總統今主持國家氣候變遷對策委員會第9次委員會議，他會後裁示，要求勞動部會同工程會，將高溫防護納入公共工程及政府採購相關規範，並要求金管會與環境部，將應對高溫的預警及保險服務，評估延伸到全台灣各縣市。

針對「因應全球熱浪－我國高溫調適整體推動策略」報告案，賴總統指出，政府下一階段的重點，要將高溫防護整合為國家級的高溫治理體系，指這套體系必須能精準預警、跨部門協作、並在地方真正落實，且考量納入災害防救的範圍。

賴總統裁示，要求環境部會同內政部、經濟部、交通部、衛福部等相關部會，持續完備國家極端高溫分級行動機制，未來要建立常態化的標準作業程序，明定各級預警的啟動條件、部會分工、以及公共服務的應變措施；並協助地方政府，提升高溫調適的治理能力，讓中央的預警，能夠迅速轉化為地方的即時行動。

賴總統也要求衛福部、環境部、內政部及地方政府，整合醫療與社福資源，持續強化高溫風險辨識與主動關懷機制，並在高溫特報期間，主動對獨居長者、慢性病患、孕婦、嬰幼兒及弱勢家庭等，提供健康關懷與必要協助。

此外，賴總統也指出，勞動安全與企業營運韌性很重要，要求勞動部針對製造業，以及營造、道路施工、外送等戶外作業，完善熱危害風險分級與降溫、休息等防護措施，並會同工程會，將高溫防護，納入公共工程及政府採購相關規範。

賴總統表示，今年由民間保險公司在台南市試辦的高溫保險，民眾反應非常好，也要求金管會與環境部，將應對高溫的預警及保險服務，評估延伸到全台灣各縣市，保護國人的健康。