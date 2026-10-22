台灣醫療報導獎 聯合報「巷弄健康守護者」報導獲平面類特優殊榮

聯合報「巷弄健康守護者-基層醫師撐起大家醫計畫」報導，榮獲115年台灣醫療報導獎特優殊榮，訪問基層醫師在一線照顧民眾心聲，呈現醫師辛勞。11月7日將於圓山大飯店舉行第 79 屆醫師節慶祝大會進行頒獎，恭喜所有得獎者。

為提升台灣醫師與醫療形象，鼓勵民眾及國內新聞與醫療從業人員重視醫藥新聞報導與評論，對醫藥相關議題多予報導並發表議論，改善醫療環境，促進醫病關係和諧。中華民國醫師公會全國聯合會舉行115年台灣醫療報導獎，期透過優秀的作品，報導台灣醫療的正向力量。

平面類共選出1組特優、2組優勝、3組佳作。聯合報記者李樹人、陳雨鑫、沈能元、廖靜清、翁唯真及林琮恩，以「巷弄健康守護者-基層醫師撐起大家醫計畫」報導，榮獲特優獎；自由時報記者李惠芬、游太郎、花孟璟、俞肇福、江志雄、劉濱銓、蔡宗勳、蘇福男、李容萍及吳雅璇，報導「五全照護翻山進偏鄉系列報導」、遠見雜誌記者周彥妤、萬年生、盧佳柔及廖綉玉報導「不老台灣」獲優勝。

天下雜誌記者蕭歆諺、簡嘉佑、盧沛樺、邱劍英、趙珮妤及陳則緯，報導「善終練習」；鏡週刊記者謝君怡與林育緯以「巡迴祖靈之地—醫療奉獻獎得主賴力行&最爛也最暖的醫療路—投89線上的巡迴醫療隊獲選」；中國時報王家瑜、林周義、鄭郁蓁及李念庭則以「《白袍剪影》系列報導——在艱難環境中堅守初心的醫師身影」獲佳作。

新媒體類共選出1組特優、1組優勝、4組佳作。知新聞記者賴昀岫、梁建裕、陳卓邦及劉芷庭獲得，以『菊島留「聲」：離島醫療的堅守與希望系列報導』獲特優；今周刊記者梁凱傑、蔣准薇、吳維倫、蔡侑儒及蔡銘洋獲得，以「他救回無數生命，卻被質疑手術失敗 器官移植醫師不放棄：想讓病人有機會重生！」獲優勝。

康健雜誌記者鄧桂芬、謝惠靜、連珮妤及鄭佳玲，以「長照總體檢，熱錢湧入卻一床難求？住宿機構全解析」獲選；台灣事實查核中心成員張育騰、黃兆徽、陳柏樺、蔡東棧及林欣妮以『下一場災難來臨前，我們準備好了嗎？從急診醫師到打造台灣「醫療救命網」』獲選；媽媽寶寶雜誌記者李藹芬以「從6大面向看早產兒照護如何與時俱進！不只存活率提高，也注重預後品質，幫助巴掌天使健康長大」獲選；心身難路上的身心科podcast成員徐志雲與林昱君以「EP100 把關一兆元的女子feat.中央健保署陳亮妤署長」獲選佳作。

廣電類共選出1組特優、2組優勝、3組佳作。民視新聞台記者沈雅雯與賴冠諭，以「超人醫師 南迴告別曲」報導，榮獲特優獎；華視記者李婉婷、陳舒喬及徐森城報導「當醫療來敲門」、大愛電視記者張端容、林大欽、魯虎憑、蘇國志及練志龍報導「謙卑的巨人」獲優勝；三立新聞台記者李心嵐與吳文昌，報導「診間之外-翻超越山海的守護」；公視台語台記者王惠敏與陳彥霖以「紅嬰仔的守護者」；財團法人中央廣播電台記者陳士廉與劉品希則以「【光照暗角：縫補社會裂痕與地理邊陲的守護者】系列報導」獲佳作。

徵文類共選出1組特優、2組優勝、6組佳作，呂昱暘以「一起長大」榮獲特優獎；王妤君以「186 天，心跳曾與妳同頻」、潘欣梅以「Time Out：一位外科住院醫師的四年」獲優勝；雨嫣以「他們不只是醫師，而是生命的同行者」、林婉儀以「坐火車來的醫生」、黃商益以「街頭醫療，走進無家者的人生」、邱睿亭以「我會等妳醒來」、王舒民以「從沒想過，有一天，您連我也忘了」，及外傷胖虎則以「山脈與城市的外傷醫療縫合線 高醫 STRONG 網絡與政策活水串起奇蹟與承諾」獲佳作。