就業共好菁業同行，「臺北市菁業獎」表揚50家友善企業

為鼓勵企業實踐勞動法令、提供市民優質勞動環境，表彰優良企業進用特定對象營造友善職場，臺北市政府勞動局於115年10月21日(星期三)於台北凱達飯店舉辦「115年度配合臺北市推動就業服務績效卓著優良企業菁業獎表揚典禮」。本典禮共表揚50家友善企業，包含15家友善多元族群企業、及35家優良企業。本次除邀請表揚企業與勞工代表親自分享職場故事，並藉由就業服務意象短片呈現「就業共好、菁業同行」的動人篇章外，更有市府新住民委員會柯宇玲委員蒞臨為企業加油打氣。

本典禮共表揚50家友善企業，包含15家友善多元族群企業、及35家優良企業。 圖／臺北市就業服務處 提供

臺北市政府勞動局梁蒼淇副局長致詞表示，「臺北市菁業獎」的初衷是勞僱雙贏，透過表揚企業推動就業服務，鼓勵企業海納人才留用弱勢就業者，「菁業獎」不僅僅表揚積極參與推動就業服務績效卓著的優良企業，更期望吸引民間力量投入對特定對象就業的支持。本年度友善多元族群企業及新住民勞工代表的現場分享，展現公私協力成果，臺北市作為首善之都支持新住民就業，再次肯定與感謝企業對特定對象就業的支持。

就業服務處王妙鶯處長表示，由於弱勢就業需要耐心與專業，特別感謝各就業服務站個案管理員悉心輔導，協助包括經濟弱勢家庭、中高齡勞工、二度就業婦女及新住民等對象重返職場，運用就業促進工具提升媒合率，全方位協助勞工職涯發展與適性就業。

「臺北市菁業獎」不僅表揚積極參與推動就業服務的優良企業，更期望吸引民間力量投入對特定對象就業的支持。 圖／臺北市就業服務處 提供

「友善多元族群企業組」共有15家企業獲得表揚。如美商德盟全球凱展股份有限公司台灣分公司聘用柬埔寨籍中高齡新住民，考量其中文閱讀能力較弱，現場主管提供適合的培訓教材並親自導讀指導，協助其理解商品內容並逐步適應職場，更配合就業服務處推動五五就業獎勵措施，提供就業支持與獎助措施。「優良企業組」共有35家企業獲得表揚，如三商家購股份有限公司著眼人才久用，發揮企業力量促進弱勢就業，讓弱勢民眾安心工作穩定發展，並積極配合本處輔導，推動婦女再就業彈性工時調整措施，平衡家庭與職場生活。