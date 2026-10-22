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薔琵逼近！13縣市整備完成 劉世芳示警東北部、北部可能受直接影響

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
強颱薔琵來勢洶洶，行政院長卓榮泰（左）上午在內政部長劉世芳（右）等陪同下，前往中央災害應變中心，聽取各部會與縣市政府的防颱簡報。記者胡經周／攝影
強颱薔琵來勢洶洶，行政院長卓榮泰（左）上午在內政部長劉世芳（右）等陪同下，前往中央災害應變中心，聽取各部會與縣市政府的防颱簡報。記者胡經周／攝影

強颱「薔琵」持續逼近台灣東方海面，內政部今於行政院第4026次院會報告「薔琵颱風整備狀況」。內政部長劉世芳表示，中央地方已全面啟動防颱整備，完成全台13縣市、173處易成孤島地區物資盤點與避難處所整備，並落實全台資通訊系統功能測試與設備配發。

劉世芳指出，本次薔琵颱風路徑可能對台灣東北部及北部造成直接影響，且10月24日至26日適逢3日連續假期，一定要謹慎面對颱風威脅。

劉世芳表示，內政部已於10月19日通報各地方政府及早落實防颱工作，提前部署各項重點作為，包括加強鷹架、路樹、廣告招牌及太陽能光電板之強固防護；預先整備淹水與坡地災害潛勢區之預防性疏散撤離名單及機具預佈；嚴密監控花蓮萬里溪堰塞湖高風險水位與溢流狀況；整備孤島地區緊急通訊系統與常設道路搶修機具；並要求因應停水停電做好備用電源與各項救災物資盤點。

內政部提醒，民眾應事先做好萬全防颱準備，加強住家周邊防風防雨措施。連假與颱風影響期間，請民眾切勿前往山區、土石流潛勢區、河邊及海域觀浪戲水，並多加利用下載「消防防災e點通」APP，即時掌握最新颱風動態、淹水潛勢與避難路徑，在中央、地方與全民共同努力下做好萬全準備，確保生命財產安全。

劉世芳 薔琵颱風 內政部

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