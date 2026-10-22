200個政府網站使用的PHP爆安全漏洞 資安署：應儘速修補或下架網站

受到廣泛使用的程式語言PHP被揭露存在重大安全漏洞，數位部昨晚啟動緊急應變。資通安全署今指出，全台約有2萬8000多個對外網站、200個政府網站使用PHP，提醒相關單位盡速更新程式或設置前端防火牆，若無法採取防護措施，建議暫停網站服務。

行政院發言人李慧芝表示，全球國家包括台灣在內，約有7成都在使用PHP，影響層面非常大，數位部昨天晚間已啟動緊急應變機制，並建置專案小組。

數位部資通安全署長蔡福隆補充，PHP是一般網站開發的程式語言工具，台灣使用率不高但仍是極大風險。在收到開發團隊釋出修補程式後，數位部立刻啟動相關機制，包括成立專案小組、提升政府機關資安警戒，並在3個小時內發布警訊和新聞稿，提醒政府機關、企業與相關組織盡快修補漏洞。

蔡福隆指出，根據盤點，國內大概有2萬8000多個對外網站使用PHP程式語言開發，政府機關約有200個左右，但並不是每一個版本都會受到影響，真正受到影響的數量會更少，將持續掌握政府機關、企業修補進度。

針對後續處置，蔡福隆說，可啟動最新版本的程式更新，如果因版本太舊無法立刻更新，可在前端設置WAF網頁應用程式防火牆阻擋駭客入侵。若無法做到緩解措施，會希望先將網站暫時下架，修補完成後再正式提供服務。

他說，若政府機關、民間企業在漏洞修補上有問題，可向TWCERT/CC台灣電腦應變緊急處理小組求助，協助技術處理。