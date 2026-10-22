政院投入152億打造智能韌性農業 加速台灣農業轉型

行政院長卓榮泰22日於行政院會聽取農業部「116-119年建置智能韌性設施農業及農機輔導體系」報告後表示，面對極端氣候加劇、農業缺工與人口高齡化等問題，穩定農業生產、加速轉型與升級刻不容緩。農業部自106年起推動興建結構加強型溫網室政策，截至2025年輔導面積達2,912公頃，也穩定了每年蔬果供應量15萬公噸，並吸引青農5,824人，留農扎根、從農活化農村經濟。

卓榮泰進一步指出，依據丹娜絲颱風災損分析顯示，補助興建的結構型鋼骨溫網室受損比例僅17%，展現優異的防災成效。另108年擴大辦理補助農機，缺工比例已從2019年6.9%逐步降低至113年5.3%。

卓榮泰表示，農業部仍需持續進行相關工作、提升成果，以強化農業韌性及氣候調適能力，並提高農業機械化程度。有鑑於此，農業部提出2項計畫，一項是「智能韌性設施農業計畫」，編列60億元經費，導入「結構抗災韌性」、「精準水養液管理」、「AIoT智慧微氣候神經網絡」及「模組化立體栽培」等事項。另一項則是「建構農業機械示範體系」，編列92億元經費，預計達到輔導購置小型農機、大型農機共享服務、保障農機操作安全，以及提升糧食安全韌性等四項任務。

卓榮泰進一步指出，上述2項計畫合計挹注152億元經費，協助設施農業升級、優化農機補助策略，加速臺灣農業轉型為更具有韌性、更省力、更省工及數據驅動的智慧化生產模式。

為讓補助金額的資源更合理分配，卓榮泰責成農業部妥善規劃本案相關補助機制，避免補助對象重複或過度集中，以提升國家資源的運用效益，擴大政策受益對象，並優先補助低碳、智慧化及自動化之機具設備，造福更多農友。