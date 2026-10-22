吳敦義健康受關注！78歲坐輪椅現身 前幕僚憶昔「人體維基百科」

前副總統吳敦義近日健康狀況引發關注。現年78歲的他日前辭去基金會董事長職務，近日在妻子蔡令怡及3子1女陪伴下，坐輪椅出席「台北市吳敦義文教基金會」更名成立茶會。曾任吳敦義辦公室幕僚的資深媒體人李秀姬於臉書發文，回憶吳敦義過去驚人的記憶力與處理公務的能力，透露昔日堪稱「人體維基百科」的他，如今見到熟悉的老友，仍能一眼認出對方。

她回憶，吳敦義過去以超強記憶力聞名，不僅能記得朋友上次聚餐坐在哪裡，還能記住對方家鄉、子女任職的公司等細節，即使在高鐵上擦身而過，也能立刻叫出對方的名字，讓她形容吳敦義根本是「人體維基」。

李秀姬回憶，在總統府任職的4年間，吳敦義對預算、經濟成長、觀光人數等各項政策數字都能如數家珍。其他幕僚面對長官詢問時事議題，往往需要準備資料，吳敦義卻能直接掌握相關數據。

她也提到，吳敦義過去批示公文時，不只寫下「如擬」，還會進一步交代後續第二、第三、第四步驟，讓負責部會能依循明確方向推動政策。李秀姬藉此回憶他過去處理公務的細膩與周全，也感嘆如今再回頭看，格外令人懷念。

李秀姬也稱讚蔡令怡堅強，透露她去年還曾帶吳敦義前往泰國旅遊數日，平時也會安排丈夫外出走走，不讓他整天待在家中，有時到淡水海邊喝咖啡，有時到陽明山品嘗高山野菜。

前副總統吳敦義近日身影曝光。圖／擷自李秀姬臉書影片

李秀姬嘆：有些病不是不想就不會發生

她並回憶，吳敦義過去雖然不愛運動，但一直維持不錯的體格，擔任副總統期間才開始認真接受健康檢查。

據蔡令怡表示，吳敦義因健康因素辭去基金會董事長職務，也坦言丈夫大腦前額葉退化，已影響部分情緒表達與語言功能。不過，儘管表達與互動方式有所改變，吳敦義仍能理解大家的關心與支持，心中也充滿感激。

李秀姬感嘆，人都會逐漸老去，健康十分重要，但有些事情、有些疾病，並不是自己不願意面對，就能避免發生。她表示，能做的就是禱告祈福，不只為自己，也為所愛的人。