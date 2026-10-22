快訊

光復節連假飲料優惠看過來！29元喝CoCo、萊爾富抹茶歐蕾買1送1

台股開高走低收最低、下挫846點跌破季線 台積電收低35元

張榮發基金會討10億！突加告張國煒7人 曝兒女已獲700億不用錦上添花

吳敦義健康受關注！78歲坐輪椅現身 前幕僚憶昔「人體維基百科」

聯合新聞網／ 綜合報導
前副總統吳敦義近日身影曝光。圖／擷自李秀姬臉書影片
前副總統吳敦義近日身影曝光。圖／擷自李秀姬臉書影片

前副總統吳敦義近日健康狀況引發關注。現年78歲的他日前辭去基金會董事長職務，近日在妻子蔡令怡及3子1女陪伴下，坐輪椅出席「台北市吳敦義文教基金會」更名成立茶會。曾任吳敦義辦公室幕僚的資深媒體人李秀姬於臉書發文，回憶吳敦義過去驚人的記憶力與處理公務的能力，透露昔日堪稱「人體維基百科」的他，如今見到熟悉的老友，仍能一眼認出對方。

她回憶，吳敦義過去以超強記憶力聞名，不僅能記得朋友上次聚餐坐在哪裡，還能記住對方家鄉、子女任職的公司等細節，即使在高鐵上擦身而過，也能立刻叫出對方的名字，讓她形容吳敦義根本是「人體維基」。

李秀姬回憶，在總統府任職的4年間，吳敦義對預算、經濟成長、觀光人數等各項政策數字都能如數家珍。其他幕僚面對長官詢問時事議題，往往需要準備資料，吳敦義卻能直接掌握相關數據。

她也提到，吳敦義過去批示公文時，不只寫下「如擬」，還會進一步交代後續第二、第三、第四步驟，讓負責部會能依循明確方向推動政策。李秀姬藉此回憶他過去處理公務的細膩與周全，也感嘆如今再回頭看，格外令人懷念。

李秀姬也稱讚蔡令怡堅強，透露她去年還曾帶吳敦義前往泰國旅遊數日，平時也會安排丈夫外出走走，不讓他整天待在家中，有時到淡水海邊喝咖啡，有時到陽明山品嘗高山野菜。

前副總統吳敦義近日身影曝光。圖／擷自李秀姬臉書影片
前副總統吳敦義近日身影曝光。圖／擷自李秀姬臉書影片

李秀姬嘆：有些病不是不想就不會發生

她並回憶，吳敦義過去雖然不愛運動，但一直維持不錯的體格，擔任副總統期間才開始認真接受健康檢查。

據蔡令怡表示，吳敦義因健康因素辭去基金會董事長職務，也坦言丈夫大腦前額葉退化，已影響部分情緒表達與語言功能。不過，儘管表達與互動方式有所改變，吳敦義仍能理解大家的關心與支持，心中也充滿感激。

李秀姬感嘆，人都會逐漸老去，健康十分重要，但有些事情、有些疾病，並不是自己不願意面對，就能避免發生。她表示，能做的就是禱告祈福，不只為自己，也為所愛的人。

吳敦義 健康

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

為演講踢壞桌子再道歉！許榮哲澄清物化女性爭議 認造成傷害：錯在我

外送員逆向遭開單…計程車罵警「死要錢」！486先生：是為保護沒本錢犯錯的人

住1晚逾2萬元！新開幕台北洲際酒店抱怨多 1碗牛肉麵要價近千掀議

河口湖命案飯店受害！台網友湧Google刷「勿住」 粉專籲：別波及無辜

相關新聞

吳敦義健康受關注！78歲坐輪椅現身 前幕僚憶昔「人體維基百科」

前副總統吳敦義近日健康狀況引發關注。現年78歲的他日前辭去基金會董事長職務，近日在妻子蔡令怡及3子1女陪伴下，坐輪椅出席「台北市吳敦義文教基金會」更名成立茶會。曾任吳敦義辦公室幕僚的資深媒體人李秀姬事後於臉書發文，回憶吳敦義過去驚人的記憶力與處理公務的能力，感嘆昔日堪稱「人體維基百科」的他，如今見到熟悉的老友，仍能一眼認出對方。

薔琵逼近！13縣市整備完成 劉世芳示警東北部、北部可能受直接影響

強颱「薔琵」持續逼近台灣東方海面，內政部今於行政院第4026次院會報告「薔琵颱風整備狀況」。內政部長劉世芳表示，中央地方已全面啟動防颱整備，完成全台13縣市、173處易成孤島地區物資盤點與避難處所整備，並落實全台資通訊系統功能測試與設備配發。

200個政府網站使用的PHP爆安全漏洞 資安署：應儘速修補或下架網站

受到廣泛使用的程式語言PHP被揭露存在重大安全漏洞，數位部昨晚啟動緊急應變。資通安全署今指出，全台約有2萬8000多個對外網站、200個政府網站使用PHP，提醒相關單位盡速更新程式或設置前端防火牆，若無法採取防護措施，建議暫停網站服務。

政院拍板152億打造智能韌性農業 盼緩解缺工、轉向大數據精準生產

台灣農業面臨從業人口老化及基層勞動力短缺，行政院日前核定農業部所提建構農業機械示範體系與營造多元服務價值鏈計畫，預計4年投入92億元，今日再通過4年60億元智能韌性設施農業計畫，強化抗災韌性轉型、精準生產，合計挹注152億元，協助設施農業升級，優化農機補助策略。

薔琵颱風逼近高雄明天是否放颱風假？市長陳其邁說了

颱風薔琵來襲，高雄明天是否可能放颱風假？市長陳其邁今早受訪表示，目前颱風路徑偏北，北部風力的影響會比較大，高雄會根據中央氣象署的資料，做最後的判斷。

65歲免健保遭批製造世代對立 蘇偉碩：政府認知作戰

立法院日前三讀通過「老人福利法」修正案，引發行政院的反彈，認為修法大幅增加政府歲出。人民監督健保聯盟發起人蘇偉碩則批評政府說法錯亂，是用認知作戰在造成世代對立，並強調，年輕世代的真正競爭對手不是跨世代的競爭，而是薪資所得差距逐步擴大。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。