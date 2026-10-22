政院拍板152億打造智能韌性農業 盼緩解缺工、轉向大數據精準生產

台灣農業面臨從業人口老化及基層勞動力短缺，行政院日前核定農業部所提建構農業機械示範體系與營造多元服務價值鏈計畫，預計4年投入92億元，今日再通過4年60億元智能韌性設施農業計畫，強化抗災韌性轉型、精準生產，合計挹注152億元，協助設施農業升級，優化農機補助策略。

卓榮泰表示，面對極端氣候加劇、農業缺工與人口高齡化等問題，穩定農業生產、加速轉型與升級刻不容緩。農業部自106 年起推動新建結構加強型溫網室政策，截至去年，輔導面積達到2912公頃，也穩定蔬果供應量15萬公噸，也吸引了青農5824人留農扎根，從農來活化農村經濟。

卓榮泰說明，在丹娜絲颱風的災損分析中顯示，補助新建的結構型鋼骨溫網室，受損比例僅17%；另外，2019年擴大辦理補助農機，缺工比例已從2019年的6.9%逐步降低到2024 年的5.3%。他指示相關工作持續進行、提升成果，強化農業的韌性及氣候調適能力，並提高農業機械化的程度。

為推進韌性農業腳步，農業部所推的60億元智能韌性設施農業計畫（2027年至2030年）將強化溫室結構抗災韌性、布建AIoT智慧微氣候神經網絡、導入精準水養液管理及推展模組化立體栽培；並新增導入補光系統以改善陰雨天光照不足與落花落果問題、建置溫室暗管排水加速災後排水並縮短復耕時間，及設置非農藥環境消毒系統從源頭減少化學農藥使用，引導農業從傳統看天吃飯轉向大數據精準生產，降低天然災害損失，保障消費者食安並兼顧環境永續。

而92億元的建構農業機械示範體系與營造多元服務價值鏈計畫（2026年至2029年），農業部預計擴大推動農糧產業機械農事團至130團，讓無力負擔昂貴設備的小農亦能享有高效機械化代耕服務，減輕耕作成本，也擴大涵蓋農、林、漁、牧各產業之智慧與省工機具補助，全面導入電動化、智控化及自動化技術；預計新增6.5萬台農機，有效替代120萬人日勞動力，加速落實農業淨零排放目標，緩解缺工壓力。

卓榮泰說，兩項計畫合計挹注152億元經費，協助設施農業的升級，優化農機補助策略，加速台灣農業轉型為具有更有韌性、更省力、更省工，及數據驅動的智慧化生產模式；為使補助金額合理分配，請農業部妥善規劃本案相關補助的機制，避免補助對象重複或過度集中，並優先補助低碳、智慧化及自動化的機具設備，造福更多的農友。