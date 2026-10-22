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65歲免健保遭批製造世代對立 蘇偉碩：政府認知作戰

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
人民監督健保聯盟發起人蘇偉碩。記者陳熙文／攝影
人民監督健保聯盟發起人蘇偉碩。記者陳熙文／攝影

立法院日前三讀通過「老人福利法」修正案，引發行政院的反彈，認為修法大幅增加政府歲出。人民監督健保聯盟發起人蘇偉碩則批評政府說法錯亂，是用認知作戰在造成世代對立，並強調，年輕世代的真正競爭對手不是跨世代的競爭，而是薪資所得差距逐步擴大。

立法院16日三讀通過「老人福利法」第22條修正條文，將65歲以上國人健保費補助門檻大幅放寬至「綜合所得稅率未達20%」，由中央政府全額支給，預估每年增加近400億元支出。

蘇偉碩指出，行政院長卓榮泰指責立法院這項修法大幅增加政府歲出，但衛福部長石崇良又稱為彌補健保費可能短少的400億元，若轉嫁到15至64歲的青壯人口，每人一年可能要多繳3000多元的健保費。蘇偉碩認為這是行政院長和衛福部長互相打臉對方的說法。

蘇偉碩表示，如果衛福部說的是正確的，修法後老人健保費補助的財源要靠調漲健保費率來平衡，行政院稱修法後會增加政府歲出的說法就是錯誤的；如果政府要增加歲出來補助老人健保費，那衛福部說要調漲健保費率來平衡就是錯的。

蘇偉碩說，政府到底會以預算支出來補助，或是調漲保費來因應，呼籲政府應該給出明確答案，不該用認知作戰和兩面包牌的方式，造成弱勢人民的煩憂和世代間的對立。蘇偉碩並表示，這兩種方法都不會影響到健保的總收入。

蘇偉碩也呼籲衛福部應公布正確的試算公式，不要誤導行政院長的認知與判斷，影響他在決定是否副署上出現誤判。

至於由時代力量、小民參政歐巴桑聯盟、台灣基進、台灣綠黨等組成的「台灣前進陣線」，以及律師賴中強對修法表達反對，並指控修法結果恐造成「背叛年輕世代、遺棄弱勢長者」，蘇偉碩表示，願意和四小黨連同賴中強律師以公開辯論，追求改革健保的建設性方案，而非激化社會對立與造成世代仇恨。

蘇偉碩並強調，青年世代最大的壓力是來自同一世代內的競爭與剝削，並指出，絕大多數的老人不是富翁，更有許多的是日本社會學家說的「下流老人」，青年世代更要關心年薪平均數與年薪中位數差距逐年擴大的世代內不平等。

蘇偉碩 健保 門檻

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