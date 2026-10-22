攜手逾30位跨產業專家 眾智聯共享經理人平台上線

眾智聯 Intelligence Alliance （21）日於台北舉辦「2026眾智聯平台發表會」，以「眾智同行」為主題，宣布共享經理人平台正式對外服務。眾智聯以共享經理人（Shared CXO）為核心，由平均擁有20年產業實戰資歷的中高階經理人，以兼任財務長、營運長、技術長、行銷長等形式，實際參與企業的決策與日常運作。服務對象鎖定本業穩健、準備展開第二成長曲線，卻缺少關鍵人才帶領的中小企業，及需要產業專家深度輔導的新創團隊。現階段可依需求選擇三種合作方案：「顧問諮詢」（時數制）、「精準達標」（專案制）與「深度陪跑」（訂閱制，簽約半年起）。

眾智聯專家與聯合創新加速器共創合作。圖／眾智聯 提供

眾智聯觀察，企業用人方式與工作者的價值觀正在改變。經濟部《2025中小企業白皮書》指出，企業導入AI最大障礙是「不知道要拿AI做什麼」。調查顯示，63.9%的企業認為尚無明確應用需求，主因是企業欠缺有經驗的人帶路把應用場景梳理明確；在美國Upwork 2025年調查發現，營收成長前25%的上市企業中，有45%已將資深自由工作者嵌入各部門，兼任高階主管已是成熟的管理選項。眾智聯首波邀請超過30位跨產業專家，專家群過往累計服務企業逾數百家，專業涵蓋財務、法務、技術、行銷、人資、募資與海外拓展等20個以上領域。

眾智聯創辦人黃雅慧（Joren Huang）擁有20年以上大企業高階管理經驗，歷任宏碁、聯合報系，並在聯經數位擔任副總經理逾10年，專長於組織管理與團隊帶領，曾主持多項政府大型計畫與新事業服務，所發展的聯合報系創新加速器獲國家人才發展獎傑出個案肯定，以自身集團企業轉型需求出題邀請新創解題共創合作，協助新創公司成功鏈結資源突破成長瓶頸。離開集團企業創辦眾智聯，黃雅慧表示：「在過去陪跑企業發現，不論是傳產轉型亦是新創公司，需要的是能長期陪伴企業解決在不同成長階段問題的領域實戰專家，企業問題通常複雜多元同時夾雜不同成長階段背景，需要不同職能專家團隊，一群具有實戰經驗的經理人結合一個能被信任的平台來進行目標導向的管理，這是眾智聯提供給企業的雙重信任。」

她也同時以自身經驗觀察到，許多中高階經理人正走向第二人生，累積多年的經驗期待的是發揮更大的影響力來幫助企業；這也正是許多中小企業所需。眾智聯，以「信任、AI助力、雙贏共好」為核心價值，讓企業找到對的人，讓專家找到新的舞台，彼此成就與共好。

眾智聯創辦人Joren 分享創業歷程。圖／眾智聯 提供

目前眾智聯專家陣容橫跨金融、科技、製造、媒體、生醫與法律等產業。其中包括曾任Intel亞太區產品行銷總監、HTC美洲產品副總及Google亞太區硬體營運總監，專長公司治理與營運管理的林俊達(Richard Lin)目前為Dream coFounder董事長；金融機構與上市公司高階主管、熟悉公司治理與資本市場溝通的謝淑貞(Summer Hsieh)總經理；安德信影響力投資執行長徐世敏，專長企業投融資與新創財顧；而家族企業二代接班的雷耀企業總經理林原更是獲得18項國際設計大獎，引領企業建立品牌的專家；專精股權架構與募資談判的新創法律專家黃意森；擅長鏈結全球價值供應鏈商機、介接國際氣候峰會第一手資訊與參會，協助企業擴展並佈局ESG商模的CSO陳憶嵐及協助企業導入AI、知識管理與流程自動化的達美公司執行長郭彥甫…及更多不同領域專家已加入眾智聯提供專業服務。眾智聯的專家不同於傳統獵才的買斷制，也非只交報告的管顧，而是以解決企業經營管理問題為導向，捲起袖子與企業團隊一起執行，陪同成果落地。

展望未來一年，眾智聯設定兩項目標：專家陣容擴大50位，並協助專家經營個人專業品牌；幫助50家企業客戶解決經營管理問題。服務架構也將分三階段發展：第一階段「CXO共享經理人」以彈性合作方式補足企業的管理缺口；第二階段成立「IABC眾智共創學院」，透過定期對外講座邀請專家分享實戰經驗，並以AI將高階經理人的隱性知識轉化為企業可傳承的知識資產；第三階段推動「IAA天使投資」，以投資結合營運協作的方式，與高潛力新創長期合作、共享成果。企業主如有經營管理與成長發展需求，或資深經理人有意加入專家行列，歡迎至眾智聯官網 iasharecxo.com 預約免費企業健診與洽詢相關資訊。