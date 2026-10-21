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立院修憲公聽會探討廢監院 學者促審計與調查權回歸國會

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
監察院。聯合報系資料照
監察院。聯合報系資料照

立法院修憲委員會今下午舉行第5場公聽會，主題觸及修憲門檻過高、監院存廢及廢除後監院功能移轉等議題。學者主張，我國如今為單一國會，監院審計權應歸立院，讓財政監督完整。也有專家說，修憲將監察院變成非國會，國會調查權當然要還給立法院。

針對廢監院議題，台北大學公行系教授陳志華表示，監察院自己講過要廢監察院，釋字第632號解釋有其時代背景，在合憲、現行憲法制度之下，監察委員提名應按總統跟立法院搓商，能夠一個提名一個同意，不能消極怠惰，但今天看監察院自己都想要廢掉，任何人都可以做這樣的主張，沒有什麼不對。

陳志華表示，我國如今是單一國會，監察院的糾正、調查、質問、彈劾、審計等應決定去留。監察院的質問相對於立法院的質詢，質問是事後追究，質詢是事前監督，兩者很難完全區隔，應回歸立法院。另外，不能一個機關有彈劾又有懲戒，是否由立法院彈劾就好了？審計也應歸立法院，讓立法院可以透過預算審查、決算審計，讓財政監督完整，不要切割成兩半。

台灣公共政策學會理事長紀俊臣說，監察權沒有廢除必要，監察權不彰是人為因素，並非制度因素，只要總統提名的人選能有魄力行使職權，相信監察權應可順利運作，他主張監察院應保存下來，行使五權憲法。

紀俊臣說，若最後達成共識要廢除，最可能是國會承接監察院相關權力。監察院的調查部分可仿效北歐國家設立「監察使」，由國會任命、遴選，獨立行使職權，最終要彈劾、糾正或糾舉時，要由立法院來決定。台北市長蔣萬安之前曾說要凍結監察院，其實是可行的。

律師葉慶元說，過去監察院是由地方議會選舉產生，大法官在釋字第76號解釋說監察院也是國會，所以國會調查權分給監察院行使，後來修憲把監察院變成不是國會後，國會調查權當然要還給立法院。

葉慶元也說，監察院是總統提名、立法院同意，欠缺民意基礎，不該享有過大權力。但因修憲門檻高，監察院仍不可能廢掉，盼未來大法官妥善提名後，讓立法院享有完整調查權。

彰化師範大學公共事務與公民教育學系副教授劉兆隆表示，他個人肯定監察院存在職能，以他在彰化服務的經驗，教過很多公務員學生，只要被監察院關注過的單位，從公務員官箴到行政程序，都有非常大的改變。

修憲 監院 調查權

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