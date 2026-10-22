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2026台灣咖啡節「咖了 for world」 從雲林出發與世界喝一杯

文／ 雲林縣政府 提供

24年咖啡品牌淬鍊 170品牌齊聚古坑 串聯國際風味與中台灣咖啡旅遊新魅力

「2026台灣咖啡節」將於10月31日熱鬧揭幕，雲林縣政府10月21日於劍湖山KU COFFEE美學館舉行縣內記者會，搶先揭曉本屆活動精彩亮點。 圖／雲林縣政府 提供
「2026台灣咖啡節」將於10月31日熱鬧揭幕，雲林縣政府10月21日於劍湖山KU COFFEE美學館舉行縣內記者會，搶先揭曉本屆活動精彩亮點。 圖／雲林縣政府 提供

一杯咖啡，不僅承載土地風味，更串起產業、文化與城市交流。2026台灣咖啡節將於10月31日至11月1日及11月7日至8日，在雲林古坑綠色隧道盛大登場。今年邁入第24屆，以「咖了 for world」為主題，集結170個品牌，結合「咖啡論壇」、「雲林冠軍咖」兩大亮點、三國國際交流、四大主題日及「中台灣咖啡地圖」，邀請全國民眾走進咖啡產地，展開一場與世界相聚的咖啡旅程。

雲林縣長張麗善表示，古坑是台灣咖啡的重要產地，也是台灣咖啡節的起源地。歷經24年品牌深耕，咖啡節已從地方農特產品推廣活動，逐步發展為結合產業、觀光與文化的大型品牌盛會。今年以「咖了 for world」為主題，象徵台灣咖啡從地方扎根、串聯全國，進一步拓展國際交流，期盼透過品牌匯聚與產業合作，讓世界看見雲林咖啡的品質與實力。

2026台灣咖啡節「啡凡24・世界相聚」集結170品牌共襄盛舉。 圖／雲林縣政府 提供
2026台灣咖啡節「啡凡24・世界相聚」集結170品牌共襄盛舉。 圖／雲林縣政府 提供

今年以「咖啡論壇」及「雲林冠軍咖」為兩大核心亮點。「咖啡論壇」邀集國內外咖啡產業人士，針對產區發展、品質提升、技術交流及市場拓展等議題深入對話，促進產業合作與媒合；「雲林冠軍咖」則聚焦雲林優質咖啡與職人精神，帶領民眾認識咖啡從種植、採收、後製到烘焙沖煮的專業歷程，品味雲林獨特的產地風土。

國際交流方面，特別邀請印尼、日本及越南三國咖啡品牌參與，呈現不同產地的特色風味、烘焙技法與咖啡文化，讓民眾不必出國，也能體驗世界咖啡的多元魅力，並促進國內外業者交流合作。

2026台灣咖啡節將於10月31日、11月1日及11月7日、8日，在古坑綠色隧道舉辦。張麗善縣長誠摯邀請全國民眾一同走進咖啡產地，感受雲林與各地品牌交織的咖啡風華，跟著「咖了for world」。 圖／雲林縣政府 提供
2026台灣咖啡節將於10月31日、11月1日及11月7日、8日，在古坑綠色隧道舉辦。張麗善縣長誠摯邀請全國民眾一同走進咖啡產地，感受雲林與各地品牌交織的咖啡風華，跟著「咖了for world」。 圖／雲林縣政府 提供

10月31日起連續兩週末，將在古坑綠色隧道舉辦，4天活動精彩可期。 圖／雲林縣政府 提供
10月31日起連續兩週末，將在古坑綠色隧道舉辦，4天活動精彩可期。 圖／雲林縣政府 提供

此外，規劃「爵醒音樂咖」、「風格野營咖」、「重機騎聚咖」及「親子萌寵咖」四大主題日，結合音樂、戶外休閒、騎乘文化與親子活動，讓咖啡融入不同生活場景，打造適合各年齡層參與的特色盛會。

今年更推出串聯台中、彰化、南投、雲林及嘉義五縣市的「中台灣咖啡地圖」，透過數位集章鼓勵民眾走訪特色咖啡店家及周邊景點，將活動效益延伸至城市與產地，帶動跨縣市觀光、地方消費與產業合作。

誠摯邀請全國民眾走進古坑，品味產地風土、感受咖啡文化，跟著「咖了 for world」，從雲林出發，與世界喝一杯！相關活動資訊請至台灣咖啡節官方粉絲專頁及官方網站查詢。(雲林縣政府廣告)

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