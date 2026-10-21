學者：監察院若廢除 可另設監察使由國會把關

「監察院若廢除，可另設監察使進行調查，但最終要彈劾、糾舉等應由國會同意！」學者紀俊臣21日在修憲公聽會中指出，這樣的運作會與其他國家較接近；學者陳志華則認為，審計權應該回歸立法院，讓國會可透過預算審查、決算審計，完善整個預算的監督權。

國會承接監察權

立法院21日舉行修憲公聽會，討論修憲門檻與監察院去留問題。台灣公共政策學會理事長紀俊臣認為，其實監察院沒有廢除的必要，如今的狀況是因為人為的因素並非制度問題，但若最後達成共識要廢除的話，一般來說最可能是國會承接監察院相關權力。

紀俊臣認為，監察院的調查部分可以仿效北歐國家設立「監察使」，由國會任命、遴選並獨立行使職權，但最終要彈劾、糾正或糾舉時，需要由立法院來決定，這樣的運作模式會與其他國家比較相近。他另外說，各界對於憲政機關是否要按照上次修憲程序運作並沒有仔細注意，因為如今省政府沒經過修憲就在總統賴清德擔任行政院長時凍結。

審計權要回立法院

「台北市長蔣萬安之前曾說要凍結監察院，其實是可行的！」紀俊臣這樣說。北大公行系教授陳志華則分析指出，我國如今是單一國會，監察院的質問、彈劾與審計等權力需要好好討論去留。以「質問」為例，監察院說質問相對於立法院的「質詢」，質問是事後追究，質詢是事前監督，但其實兩者很難完全區隔，應回歸立法院。

另外，陳志華也說，若一個機關有彈劾權又有懲戒權也很奇怪，希望監察院廢除後，在立法院留下彈劾權；審計權的部分也應該要完整回歸立法院，透過事前的預算審查，事後的決算審計，讓立法院對行政部門的金錢有更完整的監督。

監院已無民意基礎

「監察院是總統提名、立法院同意，已經欠缺民意基礎，不該享有過大權力！」泰鼎法律事務所主持律師葉慶元強調，113憲判9嚴重剝奪國會的權力，未來若廢除監察院，國會的權力應該還給國會，才能徹底落實分權制衡。

但他也說，修憲很難，監察院仍然不可能廢掉，希望相關權力在未來大法官有妥善提名後，能讓立法院享有完整的調查權。

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