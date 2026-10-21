修憲門檻高難突破 建議先立法保障人權

「我國修憲門檻難以撼動，建議先立法保障人權，再透過釋憲宣告2005年修憲無效，從而制定新憲法！」立法院21日舉行修憲公聽會，學者黃崇祐分析，如今要修憲改掉高門檻，還是要經過原本的高門檻，因此還是難以修改，他建議一些基本人權可先透過國會立法保障。

立法院21日舉行修憲委員會公聽會，討論「修憲雙重高門檻」、「公民複決規定」、「廢除監察院」等議題，包括是否針對不同議題設立不同層級化公民修憲複決門檻，還有審計權是否該設立獨立機關、國家人權委員會的去留，彈劾、糾舉、糾正與調查權在廢除監察院後的歸屬。

複決票數史無前例

師大國際台灣研究中心博士後研究員黃崇祐表示，台灣上次修憲，啦啦隊李多慧還在過6歲生日，當時制定的修憲高門檻「立法院4分之3、總選舉人過半同意」至今，從來沒有候選人或議案達到這麼高的票數（965萬票），候選人是前總統蔡英文817萬票，公投則是2018反空汙的795萬票。因此修憲從來沒有成功過。

「我國若以英國或日本方式修憲，2022年18歲公民權早就過了！」黃崇祐指出，日本只要國會同意後，過半投票者同意即可，英國更是國會通過後就生效，而面對台灣的修憲高門檻，過去曾提出公民提案、降低門檻、聲請釋憲、國會立法與制定新憲法等路徑，但公民提案與降低門檻，恐怕都要先面對原來的高門檻，因此相當困難。

可先立法保障基本權

因此，黃崇祐建議可透過憲法法庭釋憲，將2005年修憲的結果判決無效，然後再進行修憲；另外，也可以透過國會立法創造「實質憲法」，例如勞動權與環境權，立法院有《勞動三法》、《環評法》保障，而18歲公民權也可採取類似路徑，是用《青年基本法》與《選罷法》來保障。

「更長期來說，我國憲政問題龐雜，應考慮制定新憲法！」黃崇祐也說，法國制憲5次、中國制憲4次，未來若要制定新憲，我國從基本權、憲政體制等都有不少議題可討論，建議可召開國是、制憲會議以研議新憲法。他認為短期可先透過國會立法保障基本權，中期則是大法官釋憲，長期則要好好討論新憲法長什麼樣子。

國會修憲門檻太高

律師黃帝穎也補充說，我國不只公民複決門檻嚴格，國會的4分之3門檻在世界上也相當高，日本與德國都只要兩院的3分之2，民進黨立委鍾佳濱雖有提案要將公民複決的「選舉人」改成「選舉人團」但《憲法增修條文》第12條修改還是要經過現行的雙高門檻。

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