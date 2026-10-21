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住警器安裝率近百分百仍有火災死亡 王美惠促檢討

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
立委王美惠今天在立法院內政委員會質詢，關注住宅用火災警報器維護及警消深夜勤務津貼，要求中央強化住宅防火安全，並保障第一線執勤人員權益。圖／王美惠服務處提供
立委王美惠今天在立法院內政委員會質詢，關注住宅用火災警報器維護及警消深夜勤務津貼，要求中央強化住宅防火安全，並保障第一線執勤人員權益。圖／王美惠服務處提供

民進黨嘉義市長參選人、立委王美惠今天在立法院內政委員會質詢，關注住宅用火災警報器維護及警消深夜危勞性勤務津貼。她質疑，全國住警器安裝率高達99.17%，但2024年住宅火災死亡案件中，未安裝住警器或自動警報設備者占72.11%，要求內政部檢討設備維護機制，並爭取將警消深夜勤務津貼發放起始時間提前。

王美惠表示，嘉義市住警器安裝率已達99.40%，但高安裝率不代表防火安全獲得保障，部分設備可能因老化、電池耗盡而失去警報功能，政府不能只追求安裝數字，更應建立定期檢查及維護機制，確保火災發生時真正發揮警示作用。

對此，內政部及消防署表示，將結合地方社福單位協助民眾檢查、維護住警器。內政部長劉世芳說，目前全國已有約9至10個縣市訂定火災預防自治條例，建議嘉義市參考相關作法，進一步強化住宅防火安全。

針對第一線執勤人員待遇，王美惠表示，行政院已核定自2027年1月起，將駐地內值班、備勤人員納入每小時100元的深夜危勞性勤務津貼發放範圍，預計超過6萬8000人受益，涵蓋警察、消防、移民、空勤及海巡等人員。

王美惠進一步建議，現行津貼規畫從凌晨0時起算，但第一線人員往往在深夜前就已承擔繁重勤務，應研議提前發放起始時間，使津貼制度更符合實際勤務需求。

劉世芳表示，希望2027年度中央政府總預算順利通過，讓相關津貼如期發放。警政署長張榮興則說，將視明年實施情形，再研議提前發放的可行性。

王美惠表示，住宅防火不能只重視設備安裝率，也要確保後續維護；第一線執勤人員的辛勞同樣需要制度保障，希望中央持續改善相關措施。

王美惠 火災 死亡 嘉義 內政部 警報

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