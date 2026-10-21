快訊

打不起瘦瘦針？網推「窮人版猛健樂」菜單 吃5種天然食材免花大錢

台中悍女大鬧法院…她「經濟狀況富裕」 恐嚇女律師判賠8萬元

蔣萬安證實！確定「11月12日」起請假 投入台北市長選戰

聽新聞
0:00 / 0:00

警消操作無人機有望加薪？ 劉世芳：列專業加給可考慮

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
立法院內政委員會今邀劉世芳率所屬列席報告業務概況並備質詢。記者張曼蘋／攝影
立法院內政委員會今邀劉世芳率所屬列席報告業務概況並備質詢。記者張曼蘋／攝影

警消使用無人機執行勤務日益增加，朝野立委今關注警消操作無人機的獎勵及權益，指出第一線人員取得證照後還要保管無人機、承擔摔機賠償責任，增加技能不應變成負擔，盼給予加薪或獎勵。內政部長劉世芳表示，是否把無人機操作列入專業加給，「我是覺得可以考慮。」

立法院內政委員會今邀劉世芳率所屬列席報告業務概況並備質詢，民進黨立委蘇巧慧表示，無人機對警消及社會安全貢獻很多，員警、消防人員接受訓練、肩負這項技能相當辛苦，不應該變成負擔，應給予鼓勵加薪或專業加給。

劉世芳表示，未來大量使用無人機是一個基本技能，但到現在為止，要不要把它列到專業加給裡面，「我覺得可以考慮」，會尊重現有體制，並在體制內找到適當的加給方式。

國民黨立委張智倫則指出，消防署去年採購美製Skydio無人機，全台僅44台，但全台有600多個消防分隊，數量明顯不足。

消防署長蕭煥章表示，後續無人機採購將擴大需求，「目標是一個分隊至少一部」，採購不限制國內產品，將經公開招標及評核程序選擇適合機型。劉世芳補充，不管是什麼樣的無人機，全部都是要非紅供應鏈。

張智倫也說，基層擔心無人機摔落，一台動輒七、八十萬元甚至上百萬元，取得證照後還要負責保管及承擔摔機賠償責任，詢問能否提供機體保險，並指各地對操作人員獎勵不一致。

蕭煥章表示，目前無人機操作人員已超過1200位，高級證照達700多位，目前採購已納入維護保養契約，只要損壞，廠商要無條件更換一部；至於保險及獎勵部分，「我們會再研議爭取。」

民眾黨立委許忠信也關切警消無人機運用。劉世芳表示，警察、消防單位已廣泛使用無人機，目前是要增加更多警消人員的訓練，「已經在應用、也在運用了」，但購買無人機及訓練仍要擴大量能。

劉世芳 無人機 加薪 警察 消防人員

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

劉世芳要求內政部全員受防災士訓練 基層反彈：為何被迫參訓？

蔣萬安拋遷松機蓋AI園區 劉世芳酸「奇怪」：不能只談自己有利的

無人機加入房屋、地價稅清查！台南首波航拍288公頃估省百萬

要保障要加薪與勞退 警消、社工、勞團上凱道

相關新聞

薔琵颱風進逼恐影響候選人號次抽籤 若宣布停班停課將順延

薔琵颱風接近，中央氣象署表示最快今天深夜發海警，不排除明天22日晚間發布陸警。由於10月23日是2026年九合一選舉候選人姓名號次抽籤日，恐受颱風影響。據選務人員表示，中選會已通知各地選委會，若地方政府宣布停止上班的縣市，將改在10月27日舉行。

薔琵來襲！專家估周五觸陸 氣象署最快今深夜發海警

薔琵颱風明顯增強，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，中心風速達到每秒60公尺，暴風圈半徑也擴大到280公里，加上外圍環流的部分，符合先前預期變成一個又大又強的颱風。氣象署則表示，最快今天深夜至明天凌晨將發布颱風薔琵海上颱風警報、明天下半天發布陸警，明晚至24日清晨是薔琵距台最近的期間，23日北部山區不排除降雨達大豪雨等級。

警消操作無人機有望加薪？ 劉世芳：列專業加給可考慮

警消使用無人機執行勤務日益增加，朝野立委今關注警消操作無人機的獎勵及權益，指出第一線人員取得證照後還要保管無人機、承擔摔機賠償責任，增加技能不應變成負擔，盼給予加薪或獎勵。內政部長劉世芳表示，是否把無人機操作列入專業加給，「我是覺得可以考慮。」

發票中千萬怎遭冒領？圖解超商兌獎流程、4詐領手法

財政部雲端發票爆發史上首樁偽冒中獎發票事件。澎湖男子張宇呈等人持30多張中獎發票，自10月6日至18日陸續兌獎，其中20餘張合計領走19萬9600元，不過，兌領2張千萬中獎發票時被攔下。財政部賦稅署長樓美鐘表示，對嫌犯冒領手法為何、如何取得中獎發票資訊，「百思不得其解」。

歷史上的今天／1979年台灣區運會 蔣經國李登輝同場

1979年10月21日台灣區運動會，上午在台北市立體育場揭幕，正式展開我國體育史上規模最大的區運大會。時任總統蔣經國在大會揭幕前50分鐘到達會場，並繞場一週，向觀眾揮手致意。區運會的開幕典禮，由當時的台北市長李登輝主持，前總統嚴家淦、行政院長孫運璿、教育部長朱匯森、體協理事長黎玉璽也蒞臨參觀。大會貴賓國際奧委會主席基蘭寧及執行委員吉朗度與克羅斯也在徐亨、沈家銘等人陪同下抵達會場，參觀我國體壇一年一度的盛會。籃壇巨人張伯倫及來自10個國家的52位國際田徑明星，和11位美國游泳好手，也和我國的6350位運動員，一起參加這個區運會的開幕典禮。

判決理由曝光 中火二期環評遭撤「誤用舊標準」

中火燃氣二期計畫二○二四年通過環評審查，地方居民與環團提行政訴訟救濟，台北高等行政法院認為，原環評錯誤引用舊版的空氣品質標準，且針對燃氣、燃煤備用機組運作規畫空泛，對當地環境影響有漏未考量的違法之處，一審日前判決撤銷，命環境部應重啟環評審查，另作適法處分，判決理由近日也曝光。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。