警消操作無人機有望加薪？ 劉世芳：列專業加給可考慮

警消使用無人機執行勤務日益增加，朝野立委今關注警消操作無人機的獎勵及權益，指出第一線人員取得證照後還要保管無人機、承擔摔機賠償責任，增加技能不應變成負擔，盼給予加薪或獎勵。內政部長劉世芳表示，是否把無人機操作列入專業加給，「我是覺得可以考慮。」

立法院內政委員會今邀劉世芳率所屬列席報告業務概況並備質詢，民進黨立委蘇巧慧表示，無人機對警消及社會安全貢獻很多，員警、消防人員接受訓練、肩負這項技能相當辛苦，不應該變成負擔，應給予鼓勵加薪或專業加給。

劉世芳表示，未來大量使用無人機是一個基本技能，但到現在為止，要不要把它列到專業加給裡面，「我覺得可以考慮」，會尊重現有體制，並在體制內找到適當的加給方式。

國民黨立委張智倫則指出，消防署去年採購美製Skydio無人機，全台僅44台，但全台有600多個消防分隊，數量明顯不足。

消防署長蕭煥章表示，後續無人機採購將擴大需求，「目標是一個分隊至少一部」，採購不限制國內產品，將經公開招標及評核程序選擇適合機型。劉世芳補充，不管是什麼樣的無人機，全部都是要非紅供應鏈。

張智倫也說，基層擔心無人機摔落，一台動輒七、八十萬元甚至上百萬元，取得證照後還要負責保管及承擔摔機賠償責任，詢問能否提供機體保險，並指各地對操作人員獎勵不一致。

蕭煥章表示，目前無人機操作人員已超過1200位，高級證照達700多位，目前採購已納入維護保養契約，只要損壞，廠商要無條件更換一部；至於保險及獎勵部分，「我們會再研議爭取。」

民眾黨立委許忠信也關切警消無人機運用。劉世芳表示，警察、消防單位已廣泛使用無人機，目前是要增加更多警消人員的訓練，「已經在應用、也在運用了」，但購買無人機及訓練仍要擴大量能。