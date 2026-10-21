快訊

LINE將淘汰舊版APP！11月4日起這些手機不能傳訊息

「市長挺誰，我沒說」引熱議 北市民政局長回應：這是輔選最高境界

薔琵颱風進逼恐影響候選人號次抽籤 若宣布停班停課將順延

聽新聞
0:00 / 0:00

薔琵颱風進逼恐影響候選人號次抽籤 若宣布停班停課將順延

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
薔琵颱風接近，中央氣象署表示最快今天深夜發海警。圖／中央氣象署提供
薔琵颱風接近，中央氣象署表示最快今天深夜發海警。圖／中央氣象署提供

薔琵颱風接近，中央氣象署表示最快今天深夜發海警，不排除明天22日晚間發布陸警。由於10月23日是2026年九合一選舉候選人姓名號次抽籤日，恐受颱風影響。據選務人員表示，中選會已通知各地選委會，若地方政府宣布停止上班的縣市，將改在10月27日舉行。

中央氣象署表示，颱風薔琵今天（21日）凌晨2時位於鵝鑾鼻東南東方約1210公里的海面上，預估22日開始北轉、接著往東北方移動；最快今天深夜發海警，不排除明天晚間發布陸警；北部、宜花慎防大雨或豪雨。

2026年九合一選舉候選人姓名號次抽籤，將在10月23日（星期五)統一由各地直轄市、縣（市）選舉委員會同步辦理。

選務人員指出，各地選委會已接到中選會通知，10月23日周五候選人號次抽籤，如果遇颱風來襲，經地方政府宣布停止上班縣市，候選人號次抽籤改訂於10月27日舉行。選務人員強調，但10月23若正常上班，就仍正常舉行抽籤。

薔琵颱風 停班停課 2026九合一選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

周五颱風假？薔琵侵襲機率破5成 這時間最靠近北市

明東北季風增強颱風薔琵漸近有共伴效應？氣象署：可能發生在外海

薔琵颱風家門前北轉…最快明晚發海警 周五、周六留意大雨或豪雨

談放薔琵颱風假 陳其邁：要看氣象資料及颱風狀況判斷

相關新聞

防災士做什麼？ 15小時培訓防災、急救實作 災前災後都能派上用場

內政部長劉世芳日前要求內政部及所屬機關員工全面接受防災士訓練，並以今年全國培訓達20萬人、明年40萬人邁進為目標。但什麼是防災士？防災士能做什麼？根據內政部資料，防災士須接受約兩天、15小時的培訓，學習防災知識、災害應變及急救實作，通過測驗後才能取得資格，未來從災前宣導、災時避難疏散到災後收容重建，都能發揮作用。

薔琵颱風進逼恐影響候選人號次抽籤 若宣布停班停課將順延

薔琵颱風接近，中央氣象署表示最快今天深夜發海警，不排除明天22日晚間發布陸警。由於10月23日是2026年九合一選舉候選人姓名號次抽籤日，恐受颱風影響。據選務人員表示，中選會已通知各地選委會，若地方政府宣布停止上班的縣市，將改在10月27日舉行。

發票中千萬怎遭冒領？圖解超商兌獎流程、4詐領手法

財政部雲端發票爆發史上首樁偽冒中獎發票事件。澎湖男子張宇呈等人持30多張中獎發票，自10月6日至18日陸續兌獎，其中20餘張合計領走19萬9600元，不過，兌領2張千萬中獎發票時被攔下。財政部賦稅署長樓美鐘表示，對嫌犯冒領手法為何、如何取得中獎發票資訊，「百思不得其解」。

歷史上的今天／1979年台灣區運會 蔣經國李登輝同場

1979年10月21日台灣區運動會，上午在台北市立體育場揭幕，正式展開我國體育史上規模最大的區運大會。時任總統蔣經國在大會揭幕前50分鐘到達會場，並繞場一週，向觀眾揮手致意。區運會的開幕典禮，由當時的台北市長李登輝主持，前總統嚴家淦、行政院長孫運璿、教育部長朱匯森、體協理事長黎玉璽也蒞臨參觀。大會貴賓國際奧委會主席基蘭寧及執行委員吉朗度與克羅斯也在徐亨、沈家銘等人陪同下抵達會場，參觀我國體壇一年一度的盛會。籃壇巨人張伯倫及來自10個國家的52位國際田徑明星，和11位美國游泳好手，也和我國的6350位運動員，一起參加這個區運會的開幕典禮。

判決理由曝光 中火二期環評遭撤「誤用舊標準」

中火燃氣二期計畫二○二四年通過環評審查，地方居民與環團提行政訴訟救濟，台北高等行政法院認為，原環評錯誤引用舊版的空氣品質標準，且針對燃氣、燃煤備用機組運作規畫空泛，對當地環境影響有漏未考量的違法之處，一審日前判決撤銷，命環境部應重啟環評審查，另作適法處分，判決理由近日也曝光。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。