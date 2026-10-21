薔琵颱風進逼恐影響候選人號次抽籤 若宣布停班停課將順延

薔琵颱風接近，中央氣象署表示最快今天深夜發海警，不排除明天22日晚間發布陸警。由於10月23日是2026年九合一選舉候選人姓名號次抽籤日，恐受颱風影響。據選務人員表示，中選會已通知各地選委會，若地方政府宣布停止上班的縣市，將改在10月27日舉行。

中央氣象署表示，颱風薔琵今天（21日）凌晨2時位於鵝鑾鼻東南東方約1210公里的海面上，預估22日開始北轉、接著往東北方移動；最快今天深夜發海警，不排除明天晚間發布陸警；北部、宜花慎防大雨或豪雨。

2026年九合一選舉候選人姓名號次抽籤，將在10月23日（星期五)統一由各地直轄市、縣（市）選舉委員會同步辦理。

選務人員指出，各地選委會已接到中選會通知，10月23日周五候選人號次抽籤，如果遇颱風來襲，經地方政府宣布停止上班縣市，候選人號次抽籤改訂於10月27日舉行。選務人員強調，但10月23若正常上班，就仍正常舉行抽籤。