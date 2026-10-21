防災士做什麼？ 15小時培訓防災、急救實作 災前災後都能派上用場

內政部長劉世芳日前要求內政部及所屬機關員工全面接受防災士訓練，並以今年全國培訓達20萬人、明年40萬人邁進為目標。但什麼是防災士？防災士能做什麼？根據內政部資料，防災士須接受約兩天、15小時的培訓，學習防災知識、災害應變及急救實作，通過測驗後才能取得資格，未來從災前宣導、災時避難疏散到災後收容重建，都能發揮作用。

根據內政部資料，防災士是指具備防災意識、知識及應變技能，並經認證培訓機構訓練合格的人員，以「自助、互助、合作」為原則，協助民眾在生活及工作場所做好防災準備，提升自主應變能力，減少災害造成的損失。

防災士的工作主要分為災前、災時及災後三個階段。災害發生前，防災士可協助家庭、社區及工作場所推動防災宣導與教育，普及防災知識，並協助民眾做好防災準備，強化社區自主防災能力。災害發生時，防災士則可協助避難疏散、災情查報及通報等應變措施，並運用所學的急救技能，在自身安全及能力範圍內協助有需要的民眾。災後則可參與避難收容、災民照顧及地方復原重建工作，協助地方政府整合民間防救災資源。

至於如何成為防災士？民眾須完成基本及進階培訓課程，訓練時間約兩天、共15小時，課程內容包括防災士職責與任務、我國災害防救體系與運作、基礎急救訓練、急救措施實作，以及防災計畫等。完成課程後，還須通過學科及急救技術測驗，合格後才能取得防災士資格。

內政部日前宣布擴大防災士培訓，但政策尚未全面上路，已有部內公務員哀怨，平時業務繁重，如今又增加額外訓練負擔。內政部則表示，目前正調查各機關訓練需求，考量公務員業務繁忙，可比照村里長培訓方式，把15小時課程調整為四個半天等方式，課程涵蓋災害圖上訓練實作及基礎急救訓練，包括CPR、AED等實務技能，讓同仁更彈性安排參訓時間。