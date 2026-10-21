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深化印太安全合作　美國北喬治亞大學將設立台灣研究中心

中央社／ 華盛頓20日專電

美國北喬治亞大學今天宣布將成立「台灣研究中心」，深化台美在國際關係、國防教育及印太安全領域的合作。駐亞特蘭大辦事處長林主恩指出，未來將透過學術交流、政策對話及教育合作，培育具備國際視野的下一代領袖。

駐亞特蘭大辦事處新聞稿指出，北喬治亞大學（University of North Georgia）20日在位於喬治亞州達龍加（Dahlonega）的校總部，由校長夏農（MichaelShannon）宣布將成立「台灣研究中心」，並與駐亞特蘭大辦事處合作舉辦「確保台灣安全：嚇阻、夥伴關係及印太未來」研討會。

駐亞特蘭大辦事處長林主恩致詞指出，台灣研究中心將是雙方合作的重要里程碑，期盼未來透過學術交流、政策對話及教育合作，深化美國學界與青年學子對台灣及印太安全議題的認識，培育具備國際視野的下一代領袖。

林主恩表示，台灣安全不僅攸關自身，更與國際社會安全、繁榮及穩定密切相關。台灣位居印太戰略要地，也是全球半導體及高科技供應鏈的重要環節，台海和平穩定對國際貿易、經濟安全及美國與盟友利益，具有重要意義，

他強調，維護台海和平不能僅依賴軍事力量，也需要強健的夥伴關係、具韌性的經濟體系及對民主、自由與法治等共同價值的堅持。透過強化台灣自我防衛能力、發展非軍事嚇阻策略及深化台美跨領域合作，才能共同維護印太區域和平穩定。

前國防部副部長柏鴻輝、融程電執行長林筠卿、楊百翰大學（Brigham Young University）政治學系兼任教授暨前美國在台協會台北辦事處處長酈英傑（BrentChristensen）、美國前印太司令部副司令史克蘭卡（Stephen Sklenka）、前美國陸戰隊太平洋部隊司令葛林（James Glynn）、前美國國防部東亞事務副助理部長柯林克（Heino Klinck）、及智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）中國計畫主任林碧瑩（Bonny Lin）等出席研討會。

北喬治亞大學是美國重要軍事教育及領導人才培育學府，長期協助訓練台灣軍校學生，成立台灣研究中心將進一步拓展台灣與美國東南區，在國際關係、國防教育及印太安全研究等領域合作，建立台美學術交流新平台。

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