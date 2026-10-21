聽新聞
0:00 / 0:00

判決理由曝光 中火二期環評遭撤「誤用舊標準」

聯合報／ 記者謝亞庭李柏澔／台北報導
中火二期燃氣計畫環評被法院認定違法撤銷。圖為台中電廠新燃氣一期一、二號機組煙囪外觀。聯合報系資料照
中火二期燃氣計畫環評被法院認定違法撤銷。圖為台中電廠新燃氣一期一、二號機組煙囪外觀。聯合報系資料照

中火燃氣二期計畫二○二四年通過環評審查，地方居民與環團提行政訴訟救濟，台北高等行政法院認為，原環評錯誤引用舊版的空氣品質標準，且針對燃氣、燃煤備用機組運作規畫空泛，對當地環境影響有漏未考量的違法之處，一審日前判決撤銷，命環境部應重啟環評審查，另作適法處分，判決理由近日也曝光。

台電二○二四年提出「台中電廠第二期新建燃氣機組計畫環境影響說明書」，規畫設置四部總裝置容量五五○萬瓩以下的燃氣機組，並興建四座天然氣儲槽等設備；原有的十部燃煤機組則有四部將拆除，另六部轉為緊急備用。環境部十一月公告環評結論，並稱無須進行第二階段環評。地方居民不滿，質疑決議程序違法，提行政訴訟請求撤銷。

北高行審酌，根據修正前的空氣品質標準，原定細懸浮微粒（ＰＭ二點五）廿四小時標準值為卅五、年平均標準值為十五，後於二○二四年九月卅日修正，加嚴廿四小時標準值為卅、年平均標準值為十二。

依台電提出環境影響說明書，鄰近梧棲漁港、大同村聚落最大日平均（廿四小時）背景濃度各為卅七點二八、卅六點三一，施工期間最大日平均總濃度恐高達四十點七八。

判決指出，原環評錯誤引用修正前的空品標準，但相關監測數據不僅早就超過舊版標準，更遑論套用新版標準，當地空汙問題將更顯嚴重。

此外，二期計畫機組商轉後，共有六部燃氣機組、六部備用燃煤機組，總數達十二部，高於原有的十部燃煤機組，但二期計畫針對備用機組啟用的時間點、條件未詳細評估，僅空泛記載「每年上限為十萬噸」。如此一來，最糟是否可能十二部機組同時運作？對當地造成影響，不言可喻。

北高行認為，二期計畫審查結論錯誤援引判斷標準，也未周全考量的違法之處，原環評審查通過結論實有違誤，應予撤銷。環境部環境保護司長徐淑芷表示，已委請律師研議中，原則上將會進行上訴。

環評 中火 燃氣 環境部

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

通霄大潭備援海管環評 須補正再審

2政黨遭廢止備案又復活！因1事遭罰百萬 興訟槓內政部吞敗

服刑近20年「惡龍」張錫銘控遭貼標籤痛失外役監 法院駁回

昔摸學生臀…助理教授想升副教授遭卡 法院命國防大學重審

相關新聞

判決理由曝光 中火二期環評遭撤「誤用舊標準」

中火燃氣二期計畫二○二四年通過環評審查，地方居民與環團提行政訴訟救濟，台北高等行政法院認為，原環評錯誤引用舊版的空氣品質標準，且針對燃氣、燃煤備用機組運作規畫空泛，對當地環境影響有漏未考量的違法之處，一審日前判決撤銷，命環境部應重啟環評審查，另作適法處分，判決理由近日也曝光。

歷史上的今天／1979年台灣區運會 蔣經國李登輝同場

1979年10月21日台灣區運動會，上午在台北市立體育場揭幕，正式展開我國體育史上規模最大的區運大會。時任總統蔣經國在大會揭幕前50分鐘到達會場，並繞場一週，向觀眾揮手致意。區運會的開幕典禮，由當時的台北市長李登輝主持，前總統嚴家淦、行政院長孫運璿、教育部長朱匯森、體協理事長黎玉璽也蒞臨參觀。大會貴賓國際奧委會主席基蘭寧及執行委員吉朗度與克羅斯也在徐亨、沈家銘等人陪同下抵達會場，參觀我國體壇一年一度的盛會。籃壇巨人張伯倫及來自10個國家的52位國際田徑明星，和11位美國游泳好手，也和我國的6350位運動員，一起參加這個區運會的開幕典禮。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。