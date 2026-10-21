判決理由曝光 中火二期環評遭撤「誤用舊標準」

中火燃氣二期計畫二○二四年通過環評審查，地方居民與環團提行政訴訟救濟，台北高等行政法院認為，原環評錯誤引用舊版的空氣品質標準，且針對燃氣、燃煤備用機組運作規畫空泛，對當地環境影響有漏未考量的違法之處，一審日前判決撤銷，命環境部應重啟環評審查，另作適法處分，判決理由近日也曝光。

台電二○二四年提出「台中電廠第二期新建燃氣機組計畫環境影響說明書」，規畫設置四部總裝置容量五五○萬瓩以下的燃氣機組，並興建四座天然氣儲槽等設備；原有的十部燃煤機組則有四部將拆除，另六部轉為緊急備用。環境部十一月公告環評結論，並稱無須進行第二階段環評。地方居民不滿，質疑決議程序違法，提行政訴訟請求撤銷。

北高行審酌，根據修正前的空氣品質標準，原定細懸浮微粒（ＰＭ二點五）廿四小時標準值為卅五、年平均標準值為十五，後於二○二四年九月卅日修正，加嚴廿四小時標準值為卅、年平均標準值為十二。

依台電提出環境影響說明書，鄰近梧棲漁港、大同村聚落最大日平均（廿四小時）背景濃度各為卅七點二八、卅六點三一，施工期間最大日平均總濃度恐高達四十點七八。

判決指出，原環評錯誤引用修正前的空品標準，但相關監測數據不僅早就超過舊版標準，更遑論套用新版標準，當地空汙問題將更顯嚴重。

此外，二期計畫機組商轉後，共有六部燃氣機組、六部備用燃煤機組，總數達十二部，高於原有的十部燃煤機組，但二期計畫針對備用機組啟用的時間點、條件未詳細評估，僅空泛記載「每年上限為十萬噸」。如此一來，最糟是否可能十二部機組同時運作？對當地造成影響，不言可喻。

北高行認為，二期計畫審查結論錯誤援引判斷標準，也未周全考量的違法之處，原環評審查通過結論實有違誤，應予撤銷。環境部環境保護司長徐淑芷表示，已委請律師研議中，原則上將會進行上訴。