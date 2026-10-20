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安倍晉惠第五度悼念安倍晉三 陳其邁以地主身分接待

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
日本前首相安倍晉三的遺孀安倍昭惠第五度參訪紅毛港保安堂，她向廣場上的安倍銅像獻花致哀。記者徐白櫻／攝影
日本前首相安倍晉三的遺孀安倍昭惠第五度參訪紅毛港保安堂，她向廣場上的安倍銅像獻花致哀。記者徐白櫻／攝影

日本前首相安倍晉三的遺孀安倍昭惠今天來台參加「安倍晉三圖書館」落成儀式，再度南下高雄紅毛港保安堂悼念安倍晉三，她會同市長陳其邁及立委邱議瑩、許智傑等人向安倍晉三銅像獻花致意，現場志工舉海報喊「歡迎回家」，場面相當溫馨。

政治大學成立日本前首相安倍晉三研究中心及紀念圖書館，安倍晉三遺孀安倍昭惠今天專程來台參與圖書館落成儀式，下午轉往高雄紅毛港保安堂獻花致哀，並留在保安堂與台日友好志工聚餐。

安倍昭惠說，她每次來保安堂都充分感受台灣朋友的溫柔與熱情，這樣的人情味讓她非常感動，每次回來都很開心。

立委許智傑表示，保安堂如同安倍夫人在台灣的家，所以每次她來都給予熱情招待及招呼，希望台日繼續保持友好關係。

議員林智鴻指出，安倍昭惠是「今年第二次、共計第五度」參訪紅毛港保安堂，日前自民黨眾議員古屋圭司也率領「日本台灣友好議員聯盟」來訪，這些舉動都是「台日善循環」，持續往前邁進的重要象徵。

安倍昭惠今天下午再度參訪紅毛港保安堂，獻花後與高雄市長陳其邁在銅像前合影留念。記者徐白櫻／攝影
安倍昭惠今天下午再度參訪紅毛港保安堂，獻花後與高雄市長陳其邁在銅像前合影留念。記者徐白櫻／攝影

安倍昭惠今天再度參訪紅毛港保安堂，並與高雄市長陳其邁（右五）、保安堂主委張吉雄（右四）等人合影。記者徐白櫻／攝影
安倍昭惠今天再度參訪紅毛港保安堂，並與高雄市長陳其邁（右五）、保安堂主委張吉雄（右四）等人合影。記者徐白櫻／攝影

安倍晉三 陳其邁 安倍

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