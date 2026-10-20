法國暴力示威 外交部更新警示說明、籲避免赴抗議地點

外電報導，法國17日起爆發大規模抗議示威活動。外交部領事事務局尚未提升法國旅遊警示分級，但今天更新警示說明，提醒民眾避免前往抗議地點，提高警覺並加強注意自身安全；預期當地交通公共服務也會受到影響，須預作必要的替代交通準備。

根據外交部公告，目前法國旅遊警示分級，為第一級：灰色提醒。

法新社報導，法國各地抗議生活費高漲的示威活動，後演變成近年來最嚴重的都市暴力事件之一。法國內政部資料顯示，17日全國各地爆發警民衝突，並發生大規模搶劫及縱火事件，近2400人遭到逮捕，另有近1000名警察及憲兵受傷。

外交部今天舉行例行記者會，發言人蕭光偉於回答媒體提問時表示，外交部領務局警示說明已更新，提醒在當地旅遊的民眾，務必隨時注意相關抗議活動訊息，避免前往抗議地點，提高警覺並加強注意自身安全。

領務局指出，如遇抗議活動，也請儘快離開現場，以免遭受波及，預期當地交通公共服務也會受到影響，請在當地旅遊的民眾預作必要的替代交通準備。

蕭光偉提到，駐法國代表處在第一時間就透過僑界及留學生網絡關心僑民及留學生安全，目前沒有接獲旅外民眾相關急難救助的請求；駐法國代表處持續關注當地情勢狀況，必要時也會適時更新相關資訊，並隨時提供在當地旅外民眾協助。

蕭光偉提醒，如果遇有緊急危難，請即與駐法代表處聯絡（緊急聯絡電話：+33-680074994），或聯繫外交部緊急聯絡中心：0800-085-095，以獲得必要的協助。