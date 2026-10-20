快訊

每天只接4組客人！她用ChatGPT搶下銀山溫泉住宿 網驚呼：又學到了

兌換20張領逾19萬！澎湖爆千萬發票兌獎疑雲 3男遭聲押禁見

獨／陳隨意爆病情惡化！緊急停工動刀 忍痛揭1億收入真相

聽新聞
0:00 / 0:00

法國暴力示威 外交部更新警示說明、籲避免赴抗議地點

中央社／ 記者楊堯茹台北20日電

外電報導，法國17日起爆發大規模抗議示威活動。外交部領事事務局尚未提升法國旅遊警示分級，但今天更新警示說明，提醒民眾避免前往抗議地點，提高警覺並加強注意自身安全；預期當地交通公共服務也會受到影響，須預作必要的替代交通準備。

根據外交部公告，目前法國旅遊警示分級，為第一級：灰色提醒。

法新社報導，法國各地抗議生活費高漲的示威活動，後演變成近年來最嚴重的都市暴力事件之一。法國內政部資料顯示，17日全國各地爆發警民衝突，並發生大規模搶劫及縱火事件，近2400人遭到逮捕，另有近1000名警察及憲兵受傷。

外交部今天舉行例行記者會，發言人蕭光偉於回答媒體提問時表示，外交部領務局警示說明已更新，提醒在當地旅遊的民眾，務必隨時注意相關抗議活動訊息，避免前往抗議地點，提高警覺並加強注意自身安全。

領務局指出，如遇抗議活動，也請儘快離開現場，以免遭受波及，預期當地交通公共服務也會受到影響，請在當地旅遊的民眾預作必要的替代交通準備。

蕭光偉提到，駐法國代表處在第一時間就透過僑界及留學生網絡關心僑民及留學生安全，目前沒有接獲旅外民眾相關急難救助的請求；駐法國代表處持續關注當地情勢狀況，必要時也會適時更新相關資訊，並隨時提供在當地旅外民眾協助。

蕭光偉提醒，如果遇有緊急危難，請即與駐法代表處聯絡（緊急聯絡電話：+33-680074994），或聯繫外交部緊急聯絡中心：0800-085-095，以獲得必要的協助。

法國 外交部

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

法國大規模暴力示威 外交部：避免前往抗議地點、提高警覺

法國暴動旅遊警示未升級 藍黨團轟：外交部脫離現實、慢半拍

法國暴動未提高旅遊警示 外交部：不認為情勢已到要升級

歐多國對法發出旅遊警示 網友疑：為何台外交部還在一級？

相關新聞

中共海警船又闖進來了 海巡台中艦遭辱「中華民國不存在」

中共海警船再度以「暗船」姿態步步進逼，今天清晨5時許「中國海警3102」未開啟船舶自動識別系統（AIS）企圖隱匿航跡闖入我方東沙限制水域，海巡署立即調派「台中艦」部署應處，上午8時許在東沙島東北方成功攔截，雙方展開併航監控與對峙，過程中共海警船廣播侮辱我方，以矮化用詞叫囂。

台女在日遇害 外交部：提供必要協助

一名台灣女性在日本旅遊時遇害，外交部表示，已跟當事人在台家屬保持聯繫，後續將提供必要協助。

台中國際會展中心西側場館60億經費 賴清德允：中央全部支付

賴清德總統上午在台中市參加國際五金工具博覽會時，應要競選台中市長的立委何欣純要求，當場允諾，台中國際會展中心二期計畫的西側展館總經費60億元「中央全部支付」，而且預計明年動工，加上現有展場就會有4460個攤位，會成為全台灣規模最大的國際級會展園區。

中火燃氣二期環評遭撤判決全文曝 誤用舊標準且規畫空泛成關鍵

中火燃氣二期計畫2024年通過環評審查，地方居民與環團提行政訴訟救濟，台北高等行政法院審理認為，原環評錯誤引用舊版的空氣品質標準，且針對燃氣、燃煤備用機組運作規畫空泛，對於當地環境影響有漏未考量的違法之處，一審判決撤銷，命環境部應重啟環評審查，另作適法處分。可上訴。

澎湖男連持發票兌領千萬獎金 銀行發覺有異檢警追查3人

澎湖最近有人連續持中獎統一發票到金融機構兌獎，其中2張分別中1000萬元獎金，金融機構發覺異常通報警方，澎湖檢警昨天找到3名男子疑涉案，懷疑另有其他涉案人，正追查全案。 據了解，2名分別28歲、24歲的張姓男子，是友人關係，自10月5日起陸續持多張中獎發票，前往澎湖地區銀行、信用合作社兌獎，獎金從數百元、數千元，到1萬元、4萬元、20萬元，甚至有2張今年5、6月及7、8月的發票中1000萬元獎金。金融機構發覺中獎率頻繁，疑有異常，拒絕兌領，並通報澎湖警方。警方調查發現，財政部公布的今年5、6月及7、8月期統一發票中獎資料，均沒有澎湖開出千萬元特別獎的紀錄。

嘉慶20年土地田契曝光！檔案局徵集民間珍貴文書

家中珍藏多年的老照片、書信、手稿，可能不只是家族回憶，更是見證台灣歷史的重要文物。國發會檔案管理局自2008年起推動民間珍貴文書徵集工作，迄今已受理53個團體及私人捐贈珍貴文書，包括抗戰時期歷史紀錄、戰役地圖，以及清朝嘉慶年間土地買賣契約等，並呼籲民眾檢視家中珍藏，讓具有歷史價值的私人文書獲得妥善保存。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。