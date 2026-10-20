中共海警船又闖進來了 海巡台中艦遭辱「中華民國不存在」

中共海警船再度以「暗船」姿態步步進逼，今天清晨5時許「中國海警3102」未開啟船舶自動識別系統（AIS）企圖隱匿航跡闖入我方東沙限制水域，海巡署立即調派「台中艦」部署應處，上午8時許在東沙島東北方成功攔截，雙方展開併航監控與對峙，過程中共海警船廣播侮辱我方，以矮化用詞叫囂。

據了解，在「台中艦」執行強勢驅離過程中，中共海警船竟企圖透過無線電進行認知作戰與統戰廣播，囂張宣稱「你所謂中華民國不存在」，並以「中國台灣台中艦」等用語進行叫囂。

「台中艦」第一時間透過無線電嚴正回擊，廣播駁斥「中華民國台灣是主權獨立的國家，與中華人民共和國互不隸屬，這是無法否認的事實與現狀。你們未經許可進入我國水域，已違反國際法規定，影響我國海域秩序及安全，請立即轉向，儘速離開我國水域」展現捍衛主權的堅定立場。

海巡署指出，今年統計至今為止，海巡署已在東沙水域累計驅離中共海警船達12次、共15艘次，針對中共近期頻繁以海警船、科研船及漁船混合編隊，在我國周邊海域發動多點齊發的騷擾，今天更惡意關閉AIS規避監控，企圖以「假執法、真擴權」營造管轄權假象，嚴重破壞區域和平穩定，海巡署對此予以最嚴厲譴責。

面對中方持續不斷的灰帶侵擾與複合式威脅，海巡署強調，我國對東沙環礁及其周邊海域享有無可爭辯的主權，海巡艦艇將持續保持全天候嚴密監偵、寸海不讓，堅定捍衛國家主權與海洋權益，全力確保周邊海域秩序與安全。