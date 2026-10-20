立院厚生會成立「全民健康識能推動委員會」 盼讓健康資訊看得懂

立法院厚生會今天成立「全民健康識能推動委員會」，針對近三成國人健康識能有限或嚴重不足，提出三大行動方向，希望建立健康識能人才培訓與認證制度、研議健康識能不足者的照護，以及錯假訊息監測管理，提升正確健康資訊的訊息普及與運用，讓民眾看得懂、用得上，也能信得過健康資訊。

依據衛福部國民健康署2021年「國民健康訪問調查」顯示，20歲以上受訪者中，30.1%健康識能不足或有限；健康識能不足者中罹患兩項以上慢性疾病的比例達56%，健康識能良好的為15%。調查也發現健康識能程度與多重慢性病相關，凸顯有必要持續關注健康識能不足族群的健康資訊理解與照護需求。

「全民健康識能推動委員會」將邀集公共衛生、護理、臨床醫學、藥學、醫院管理、社會福利、教育傳播、勞動安全、保險社保及病友團體等各領域代表，共同研議提升全民健康識能的具體政策與推動方式。立法院厚生會副會長及委員會召集人王正旭表示，健康識能不能只停留在倡議，必須進入政策、預算與執行層次，我們將透過立法院平台，促成衛福部、健保署、國健署，讓相關部會與民間團體合作，盡速提出可試辦、可評估的推動方案。

台灣健康識能與傳播學會理事長、委員會主委張武修表示，健康識能不只是民眾看不看得懂，這些都需要醫療體系將醫療科技進展與服務說清楚，讓民眾能理解並落實，更加保障醫療人權，台灣可先建立完整的培訓與認證制度，讓易懂、友善、可行的輔導成為每一個醫療服務的核心。

委員會呼籲行政部門與專家代表共同成立「健康識能工作小組」，優先研擬健康識能輔導人才培訓與認證，針對健康識能不足者的醫療補助，以及跨部會錯假健康訊息應變機制。此外，「全民健康識能推動委員會」也將整合跨部會與民間資源，負責監督、協調及定期檢視推動成效，確保政策有目標、預算有依據、執行有進度、成果看得見。唯有讓健康資訊說得清楚、民眾真正聽得懂、確實精準落實健康促進、提升全民健康識能，才能縮小醫療落差，守護全民健康，並促進健保永續。