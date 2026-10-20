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竹市獲康健永續健康城市雙項肯定 高虹安：邁向下一個健康10年

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
康健雜誌執行長蕭富元頒獎給新竹市長高虹安。圖／新竹市政府提供
康健雜誌執行長蕭富元頒獎給新竹市長高虹安。圖／新竹市政府提供

「康健」雜誌日前公布「2026永續健康城市大調查」，竹市獲非六都組銅獎，並於今年首度公布的「10年進步榜」奪下全國第2名。這次調查從「健康成效」、「健康行為與風險因子」、「健康環境與醫療可近性」、「社經與安全」及「政策規畫」5大面向、36項指標，檢視各縣市健康治理成果，竹市在多項健康指標表現亮眼，展現長期推動健康政策的累積成效。今康健雜誌執行長蕭富元到市府頒獎，由市長高虹安代表市府受獎。

高虹安表示，康健雜誌此次透過觀察各城市10年間健康治理的實質變化，新竹市在全國「10年進步榜」名列第2，肯定竹市長期推動健康治理的累積成果。其中，「健康成效」進步幅度更高居全國第2、非六都組第1，在平均餘命延長及慢性病死亡率改善等指標均有亮眼表現，顯示健康城市的打造需要長期投入與持續累積，也展現市府持續從政策規劃、健康環境到醫療照護等面向推動健康治理的具體成果。

高虹安指出，新竹市不僅是科技產業重鎮，更重視市民健康與家庭照顧，持續推動「全齡照顧」及「老幼共好」施政目標。市民平均餘命已超過82歲，為非六都第一，扶幼比亦居全國第一，展現城市在健康照護與世代共融上的努力。

市府近年推動「健檢365列車」，整合醫療院所、診所及衛生所資源，將免費健檢服務帶入社區，提供30歲以上市民參與，並依據在地健康數據強化大腸癌篩檢，落實早期發現、早期治療；同時推動「心竹心能量」計畫，深入職場辦理心理健康課程。

此外，打造健康城市涵蓋交通環境、長者照護等多元面向，需要跨局處合作及專業資源共同投入。市府持續改善通學環境，目前已有25條通學步道完工啟用，並透過道路平整等措施，提升市民通行的安全與便利性。市府也與國立陽明交通大學合作研發ICOPE體感科技互動設備，以遊戲化方式協助長者檢測六大健康指標，降低健康管理的參與門檻，讓長者能以簡單、有趣的方式掌握自身健康狀況，持續促進健康老化，打造安全、友善且宜居的城市環境。

蕭富元表示，竹市今年能在非六都縣市中脫穎而出，並同時榮獲兩項健康城市大獎與銅獎肯定，實屬不易。竹市65歲以上人口僅佔16.6%，是全台最年輕且出生率高的縣市，其獨特的健康治理經驗將成為台灣關鍵的典範；她也分享親身體驗，從市府大廳充滿「期待感」的萬聖節節慶布置，到洗手間貼心的免治馬桶與無障礙設計，處處可見竹市在細微之處對市民需求的重視，完美實踐了康健所倡導「活得健康、愉快、自在」的城市幸福宗旨。

高虹安說明，市府持續將健康服務帶入市民生活場域，並因應科技產業人口特性，今年度結合竹科推動「心竹心能量」職場健康促進與心理健康支持計畫，同時增設社區心理衛生中心竹科分站，讓忙碌的青壯年族群也能在工作與生活場域獲得心理健康支持。此次康健報導亦特別提及竹市結合竹科推動職場健康與心理支持，展現新竹市因應城市產業特性、拓展健康治理場域的作法。

高虹安說，這次調查除呈現各城市10年來的健康治理變化，也指出肥胖、肺癌及高齡族群疫苗接種等公共衛生挑戰。其中，全台13歲以上民眾過重或肥胖比率10年間由34.3%上升至38.9%，顯示城市健康治理除了提供醫療與健康資源，更需要將健康飲食、規律運動及預防保健融入市民日常生活。未來竹市也將持續強化健康促進及慢性病防治，協助市民建立自主健康管理的生活習慣。

高虹安指出，面對下一個10年的健康挑戰，市府將持續以市民健康需求為核心，整合醫療院所、社區、職場及跨局處資源，深化預防保健、慢性病防治、健康促進、心理健康及高齡友善等工作，並善用新竹科技城市優勢，逐步導入數位科技及資料應用，提升健康服務的可近性與精準度，讓健康照護從疾病治療向前延伸至預防及健康促進，共同打造全齡共享、健康宜居的幸福城市。

高虹安 健康 健永

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