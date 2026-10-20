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台灣光華雜誌明年起調整編印紙本季刊 供外館運用

中央社／ 台北20日電

外交部今天說明，台灣光華雜誌明年起調整為少量編印紙本季刊，供駐外館處、外交部相關單位運用，另將每季舉辦線上展覽以活化典藏內容，期望進一步促成更多外部合作，也將以數位為主概念改版官方網站，提升易用性。

外交部上午舉行例行記者會，外交部國際傳播司司長張秀禎回覆媒體提問時表示，台灣光華雜誌從2027年起以數位優先方向推動轉型，首先是調整紙本發行，將改以每季選擇相當數量文章來編印少量紙本中英文版刊物，供駐外館處、外交部相關場域運用，「還是會出紙本，只是量變少了」。

張秀禎說，第二，台灣光華雜誌將活化典藏圖文，規劃每季推出利用典藏和新製內容的線上展覽，呈現台灣社會發展、人文風貌和生活變遷，今年光華50週年攝影展也有精選30張照片，在光華官方網站展出，明年1月會推出第一季數位展覽。此外，未來將常態化辦理Finding Taiwan光華獎，鼓勵國內外創作者運用典藏素材，多元呈現台灣。

張秀禎接著說明，第三，台灣光華雜誌將拓展典藏內容的運用管道，透過內部授權、外部合作以擴大歷年圖文資料的應用，目前有跟相關機構洽談合作；最後則是推動網站改版，從紙本為主、數位改為輔調整為數位為主，改善視覺設計、數位閱讀體驗，提升網站易用性。

張秀禎指出，台灣光華雜誌也會依據讀者閱讀耐性，調整文章調幅、圖文呈現方式，目前已從過去一篇3000字左右降低到1500字左右，未來將逐步減到1000字到800字。

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