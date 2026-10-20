立委關注通膨 卓榮泰：努力維持全年CPI在2%以下

針對通膨問題，行政院長卓榮泰今天表示，行政院還在努力，盡量讓全年消費者物價指數（CPI）年增率能夠維持在2%以下。央行總裁楊金龍指出，基本上通膨維持在2%左右，是中長期目標，短期1、2年可以超過2%。

路透社報導，法國各地民眾因物價高漲，以及公共服務縮減而舉行示威，17日進一步演變為暴動，暴力團體與警方爆發衝突，一座市政廳遭人縱火。

立法院今天繼續進行施政總質詢，國民黨立委李彥秀指出，通膨問題是目前各國政府所面臨的極大挑戰，近期法國暴動有部分原因也是因為通膨；中華經濟研究院日前公布最新經濟預測，中東戰事持續，國際油價續處高檔，帶來通膨壓力，全年CPI上修至2.06%。

列席的行政院長卓榮泰表示，近期的CPI達到2.7%左右，而全年的CPI盡量能夠維持在2%以下，行政院還在努力。

卓榮泰指出，國際局勢影響非常大，如果中東衝突持續有意想不到的變化，或衝突時間再拖延，導致國際油氣價格增加，政府的努力將面臨很大的挑戰，但如果破除這樣的條件，今年國內也遭遇很多颱風、水災等，但整體狀況還是相當穩定。

卓榮泰表示，他在2024年520後的第一次施政報告曾說過，希望未來4年維持「2上1下1平穩」，就是經濟成長平均在3%以上，GDP要在4萬美元以上，CPI能夠維持在2%以下，失業率在3%以下。

列席的楊金龍指出，基本上通膨維持在2%左右，這是指中長期目標，短期的1、2年可以超過，不是說短期一年就一定要在2%以下。

除了利率政策、貨幣政策外，政府還有什麼工具可以抑制通膨，卓榮泰表示，政院已決定明年軍公教加薪4%，提高專業加給、主管加給，也增加對家庭的支持，鼓勵企業多給勞工加薪。