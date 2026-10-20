快訊

陸生「捏賴清德」遭逐 梁文傑：刻意挑戰規定不得不執法

拆廟！少年霸凌案引600人撻伐 張善政出手：下周二強拆中壢武和宮

中職／用五月天歌詞勉勵0勝2敗兄弟 周思齊：輸球不是最可怕的事

聽新聞
0:00 / 0:00

立委關注通膨 卓榮泰：努力維持全年CPI在2%以下

中央社／ 台北20日電

針對通膨問題，行政院長卓榮泰今天表示，行政院還在努力，盡量讓全年消費者物價指數（CPI）年增率能夠維持在2%以下。央行總裁楊金龍指出，基本上通膨維持在2%左右，是中長期目標，短期1、2年可以超過2%。

路透社報導，法國各地民眾因物價高漲，以及公共服務縮減而舉行示威，17日進一步演變為暴動，暴力團體與警方爆發衝突，一座市政廳遭人縱火。

立法院今天繼續進行施政總質詢，國民黨立委李彥秀指出，通膨問題是目前各國政府所面臨的極大挑戰，近期法國暴動有部分原因也是因為通膨；中華經濟研究院日前公布最新經濟預測，中東戰事持續，國際油價續處高檔，帶來通膨壓力，全年CPI上修至2.06%。

列席的行政院長卓榮泰表示，近期的CPI達到2.7%左右，而全年的CPI盡量能夠維持在2%以下，行政院還在努力。

卓榮泰指出，國際局勢影響非常大，如果中東衝突持續有意想不到的變化，或衝突時間再拖延，導致國際油氣價格增加，政府的努力將面臨很大的挑戰，但如果破除這樣的條件，今年國內也遭遇很多颱風、水災等，但整體狀況還是相當穩定。

卓榮泰表示，他在2024年520後的第一次施政報告曾說過，希望未來4年維持「2上1下1平穩」，就是經濟成長平均在3%以上，GDP要在4萬美元以上，CPI能夠維持在2%以下，失業率在3%以下。

列席的楊金龍指出，基本上通膨維持在2%左右，這是指中長期目標，短期的1、2年可以超過，不是說短期一年就一定要在2%以下。

除了利率政策、貨幣政策外，政府還有什麼工具可以抑制通膨，卓榮泰表示，政院已決定明年軍公教加薪4%，提高專業加給、主管加給，也增加對家庭的支持，鼓勵企業多給勞工加薪。

卓榮泰 通膨 CPI

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

抑制通膨！楊金龍揭 CPI 短期可逾2% 龔明鑫談控制原物料進口價

新台幣失守32.5…國銀：需觀察這指標提高外資撤出台股 將添貶值壓力

高市否認促日圓貶值 植田表明基礎通膨率近2% 應適度升息

薪資成長幅度 跑贏通膨

相關新聞

台中國際會展中心西側場館60億經費 賴清德允：中央全部支付

賴清德總統上午在台中市參加國際五金工具博覽會時，應要競選台中市長的立委何欣純要求，當場允諾，台中國際會展中心二期計畫的西側展館總經費60億元「中央全部支付」，而且預計明年動工，加上現有展場就會有4460個攤位，會成為全台灣規模最大的國際級會展園區。

中火燃氣二期環評遭撤判決全文曝 誤用舊標準且規畫空泛成關鍵

中火燃氣二期計畫2024年通過環評審查，地方居民與環團提行政訴訟救濟，台北高等行政法院審理認為，原環評錯誤引用舊版的空氣品質標準，且針對燃氣、燃煤備用機組運作規畫空泛，對於當地環境影響有漏未考量的違法之處，一審判決撤銷，命環境部應重啟環評審查，另作適法處分。可上訴。

澎湖男連持發票兌領千萬獎金 銀行發覺有異檢警追查3人

澎湖最近有人連續持中獎統一發票到金融機構兌獎，其中2張分別中1000萬元獎金，金融機構發覺異常通報警方，澎湖檢警昨天找到3名男子疑涉案，懷疑另有其他涉案人，正追查全案。 據了解，2名分別28歲、24歲的張姓男子，是友人關係，自10月5日起陸續持多張中獎發票，前往澎湖地區銀行、信用合作社兌獎，獎金從數百元、數千元，到1萬元、4萬元、20萬元，甚至有2張今年5、6月及7、8月的發票中1000萬元獎金。金融機構發覺中獎率頻繁，疑有異常，拒絕兌領，並通報澎湖警方。警方調查發現，財政部公布的今年5、6月及7、8月期統一發票中獎資料，均沒有澎湖開出千萬元特別獎的紀錄。

嘉慶20年土地田契曝光！檔案局徵集民間珍貴文書

家中珍藏多年的老照片、書信、手稿，可能不只是家族回憶，更是見證台灣歷史的重要文物。國發會檔案管理局自2008年起推動民間珍貴文書徵集工作，迄今已受理53個團體及私人捐贈珍貴文書，包括抗戰時期歷史紀錄、戰役地圖，以及清朝嘉慶年間土地買賣契約等，並呼籲民眾檢視家中珍藏，讓具有歷史價值的私人文書獲得妥善保存。

盧秀燕率66對新人高空證婚 28小時來回沖繩曝三大任務

台中市長盧秀燕今日率團自台中國際機場出發前往日本沖繩，為66對新人主持全國首創的空中證婚儀式，新人也將展開5天4夜沖繩之旅。盧秀燕出發前在機場受訪，宣布出訪有三大任務，除了幫新人高空證婚、拜訪琉球城市外交，以及宣慰當地僑胞與台商。

用高鐵解決離島醫療後送？石崇良：生命隨著時間在流逝

台北市長蔣萬安拋出松山機場遷移的主張，引發對於醫療後送的質疑，蔣萬安也提出說明，認為病患抵達桃園機場後可以透過公路綠色通道或高鐵解決交通問題。衛福部長石崇良今表示，醫療後送的病患生命隨著時間在流逝，每一分每一秒我們都非常重視。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。