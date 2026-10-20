陳世凱：參考台鐵大專生優惠 盼明年1月推國高中生折扣

立委指出，台鐵提供6到12歲學童5折票價、大學生最低也有5折優惠，唯獨12到18歲的國高中生是制度空白。交通部長陳世凱說，已請台鐵公司研議，參考大專生票價折扣模式，優化後推出國高中生票價折扣，盼台鐵明年1月能推出。

立法院會今天繼續進行施政總質詢。民進黨立委陳瑩指出，她與民進黨立委莊瑞雄成功協調台鐵，推出大學生優惠票價，最低享有5折優惠，並在今年8月上路，實施初期身分認定、驗票雖有小狀況，但台鐵很快就調整規定，讓優惠政策更完善。

陳瑩說，這項政策對離鄉背井求學的大學生而言，減輕不少交通負擔。目前台鐵對於6歲以上未滿12歲的國小學童，提供5折兒童票價優惠，大學生最低也有5折優惠，唯獨12歲到18歲的國高中學生沒有專屬優惠票價，形成學生交通優惠的制度空白。

陳瑩表示，既然國小生、大學生都有台鐵票價優惠，她也多次協調台鐵，擴大優惠對象納入12歲到18歲學生，減輕旅外家庭返鄉的經濟負擔。

陳世凱答詢時指出，大專生部分已經有折扣，8月試辦至今，發現很多年輕人本來一個月回家一次，現在票價打折後變成一個月回家兩次，提高回家的頻率，對花東鄉親來講是很大的幫助。

陳世凱說，台東、花蓮確實有些國高中生在外地就學，很依賴軌道運輸，他已經請台鐵公司研議，未來針對國高中生的票價折扣，會參考大專生的票價折扣模式，先看目前收集到的數據，有沒有哪裡需要改善，更優化後再推出國高中生票價優惠。

陳世凱表示，「希望台鐵公司可以在明年1月推出這樣的優惠」，讓6歲到12歲的小孩，甚至12歲到18歲的國高中生，一直銜接到大專以上學生，都可以受到台鐵優惠票價，讓他們返鄉更輕鬆、通勤交通費也能下降。