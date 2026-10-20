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台中國際會展中心西側場館60億經費 賴清德允：中央全部支付

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
要競選台中市長的何欣純在賴清德致詞前先致詞，替台中市爭取建設經費。記者黃寅／攝影
要競選台中市長的何欣純在賴清德致詞前先致詞，替台中市爭取建設經費。記者黃寅／攝影

賴清德總統上午在台中市參加國際五金工具博覽會時，應要競選台中市長的立委何欣純要求，當場允諾，台中國際會展中心二期計畫的西側展館總經費60億元「中央全部支付」，而且預計明年動工，加上現有展場就會有4460個攤位，會成為全台灣規模最大的國際級會展園區。

何欣純在賴清德致詞前先致詞，她還同時要求拉一條捷運橘線的支線進水湳經貿園區。但對此，僅表示何欣純無時無刻在為台中的發展發聲，「很令人欽佩」、「如果有機會達到妳的夢想的話，我相信這是台中的福氣」並要大家給何欣純掌聲祝福，但未對是否同意興建並補助支線有何允諾。

「2026台灣國際五金工具博覽會 × 五金工業展（TiTE x IHT）」，今起至22日在台中國際會展中心舉辦，賴清德總統上午前往參加，並在致詞後實際逛了展場。

他致詞時說，產業要發展需要環境，會展中心就是產業店面，何欣純提到二期展館對產業未來發展非常重要，大家不要只看到何欣純剛剛輕輕的一句話而已。她為了台中國際會展中心二期的計畫找過他、找過行政院長，也找過經濟部，她要求中央政府對會展中心二期西側展館要全額補助。「我在這兒跟大家報告，總經費60億元中央全部支付沒有問題」，為了要支持台中的產業發展，我們大家一起加油。

賴清德說，我們預計明年動工，完工後將增加2100個攤位，加上現有的東側展館，這個展場就會有4460個攤位，會成為全台灣規模最大的國際級會展園區「我們給台中一個熱烈的掌聲，我們可以看到台中的未來。」

何欣純說，會展中心的聯外中心配套非常不足，捷運橘線只經過中清路，還沒有進來我們的會展中心。現在完全要靠接駁車，所以要請中央支持，何欣純有一個計畫，除了捷運橘線行政院已經核定，要用有最有效率的行動來動工、完工，還能拉一條捷運支線進來水湳經貿園區，這個需要中央的支持，我們來規畫。

「2026台灣國際五金工具博覽會 × 五金工業展（TiTE x IHT）」，今起至22日在台中國際會展中心舉辦。記者黃寅／攝影
「2026台灣國際五金工具博覽會 × 五金工業展（TiTE x IHT）」，今起至22日在台中國際會展中心舉辦。記者黃寅／攝影

「2026台灣國際五金工具博覽會 × 五金工業展（TiTE x IHT）」，今起至22日在台中國際會展中心舉辦。記者黃寅／攝影
「2026台灣國際五金工具博覽會 × 五金工業展（TiTE x IHT）」，今起至22日在台中國際會展中心舉辦。記者黃寅／攝影

賴清德總統（中）允諾，台中國際會展中心二期計畫的西側展館總經費60億元「中央全部支付」。記者黃寅／攝影
賴清德總統（中）允諾，台中國際會展中心二期計畫的西側展館總經費60億元「中央全部支付」。記者黃寅／攝影

台中 賴清德 中央政府 何欣純

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