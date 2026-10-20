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國家自然公園管理處攜手台積電 復育半屏山生態

中央社／ 台北20日電

內政部國家公園署國家自然公園管理處今天與台積電簽署「半屏山與高雄都會公園生態棲地營造與環境教育計畫」合作意向備忘錄（MOU）。署長王成機表示，透過科技、自然界兩大「護國神山」合作，促進生態保育，使民眾更能接近大自然。

簽署儀式上午在國家公園署舉行，由國家自然公園管理處長張登文與台積公司企業永續辦公室處長張麗絨共同簽署，王成機見證。

國家公園署表示，雙方將結合政府專業與企業資源，攜手進行淺山環境的棲地與物種復育、近自然步道修復與生態營造，以及環境教育推動，致力落實「生態環境有感、民眾生活有感、知識教育有感」三大計畫效益，實踐「自然正成長」（Nature Positive）理念。

王成機致詞表示，因為氣候變遷與生物多樣性流失，指標性物種的數量下降當中。台積電是科技界的台灣護國神山，國家公園署也是台灣自然界的護國神山，透過科技與自然結合，公私協力將台灣的自然保育做得更好。

王成機告訴中央社記者，合作意向備忘錄有5項工作，例如半屏山周邊棲地復育，當棲地復育，黃裳鳳蝶、馬卡道澤蟹等指標性物種就能成長，同時建立「草鴞環境教育探索館」，國家公園署負責硬體，台積電負責軟體，透過科技方式呈現，讓民眾更容易靠近草鴞，並從半屏山北側建設步道，減緩現有南側步道的擁擠人潮。

張麗絨指出，生物多樣性在2025年成為台積公司重大議題。台積電不會只有捐錢，「大小事都會問」，問得很徹底，半屏山鄰近台積電非常重要的先進廠房，如同綠色方舟，期望這艘綠色方舟在高雄建立起與台積公司、高雄市民，甚至與全世界的連結。

復育 公園 生態

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