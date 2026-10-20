中火燃氣二期環評遭撤判決全文曝 誤用舊標準且規畫空泛成關鍵

中火燃氣二期計畫2024年通過環評審查，地方居民與環團提行政訴訟救濟，台北高等行政法院審理認為，原環評錯誤引用舊版的空氣品質標準，且針對燃氣、燃煤備用機組運作規畫空泛，對於當地環境影響有漏未考量的違法之處，一審判決撤銷，命環境部應重啟環評審查，另作適法處分。可上訴。

2024年6月14日，台電提出「台中電廠第二期新建燃氣機組計畫環境影響說明書」，規劃設置4部總裝置容量550萬瓩以下的燃氣機組，並興建4座天然氣儲槽等設備；原有的10部燃煤機組未來則有4部拆除，另6部轉為緊急備用，用以降低空汙及二氧化碳排放。

2024年8月30日，二期計劃經環境部召開專案小組初審後，提由環評審查委員會審查，並於同年10月30日決議通過。

2024年11月18日，環境部公告環評審查結論，並稱無須進行第二階段環境影響評估，請台電依循執行。但地方居民不滿認為，包括天然氣儲槽安全、空汙減量規畫及溫排水等仍有疑慮，委員會卻未充分審議即通過環評，質疑決議程序違法，提行政訴訟救濟。

北高行審理，首先就指出原環評錯誤引用修正前的空氣品質標準。根據修正前的空氣品質標準，原定細懸浮微粒（PM2.5）24小時標準值為35、年平均標準值為15，後於2024年9月30日修正，加嚴PM2.5 24小時標準值為30、年平均標準值為12。

然而，依照台電提出的環境影響說明書，鄰近梧棲漁港、大同村聚落最大日平均（24小時）背景濃度各為37.28、36.31，施工期間最大日平均總濃度恐高達40.78，不僅早就超過舊版空氣品質標準，更遑論在套用新版標準下，空汙問題更為嚴重。

北高行還指出，二期計畫機組商轉後，共有6部燃氣機組、6部轉為緊急備用電力設施的燃煤機組，屆時燃氣加上備用燃煤機組將高達12部，遠高於原有的10部燃煤機組，則當地無論是生活、自然、社會環境及經濟、文化、生態都有可能受到影響。

此外，一期計畫針對備用機組啟動的時間點、條件、時長等，均有詳盡規畫；相較之下，二期計畫僅空泛記載「需進行併聯測試」、「每年上限為10萬噸」，而無任何啟用限制。在最糟的情況下，是否可能12部機組同時運作，那對當地造成的影響，更是不言可喻。

北高行認為，本件二期計畫審查結論除了錯誤援引判斷標準，也有應考量而未盡考量的違法之處，原環評審查通過結論有違誤，應予撤銷，環境部也應重啟環評審查，另作適法處分。至於居民要求進行二階環評評估，法院認為，這部分應由環境部審查後才可判斷。