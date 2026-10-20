嘉慶20年土地田契曝光！檔案局徵集民間珍貴文書

家中珍藏多年的老照片、書信、手稿，可能不只是家族回憶，更是見證台灣歷史的重要文物。國發會檔案管理局自2008年起推動民間珍貴文書徵集工作，迄今已受理53個團體及私人捐贈珍貴文書，包括抗戰時期歷史紀錄、戰役地圖，以及清朝嘉慶年間土地買賣契約等，並呼籲民眾檢視家中珍藏，讓具有歷史價值的私人文書獲得妥善保存。

檔案局表示，許多散落民間的書信、照片及手稿，不僅承載個人與家族記憶，更記錄台灣社會發展的重要軌跡。為保存這些珍貴史料，自2008年起持續推動民間珍貴文書徵集與保存工作，透過公私協力，充實國家檔案典藏內容，讓更多不同角度的歷史故事得以重現。

檔案局指出，歷年捐贈者包括國家文化總會、台灣國際造船公司產業工會等團體，也有不少民間人士提供具有歷史意義的珍貴文書。

其中，李力群捐贈其父李友邦將軍領導台灣義勇隊參與抗戰的相關紀錄，保存台灣人在抗戰時期的歷史足跡；薛昭信則捐贈其父薛岳將軍於海南島戰役期間使用的地圖，為相關軍事歷史研究留下重要資料。

此外，李惠芳與李文如捐贈清朝嘉慶20年、即1815年的土地買賣田契，距今已有逾200年歷史，這類民間文書不僅反映當時土地交易情形，也為研究早期社會經濟活動提供珍貴史料。

檔案局說明，民間珍貴文書一旦成為國家檔案，相關文書將存放於符合國家標準、管理嚴格的專業庫房，進行永久典藏管理，並依據不同檔案媒體及保存狀況，採取適當的修復與維護措施，降低珍貴史料因時間久遠而損壞的風險。

除了保存原件，檔案局也將依標準作業程序進行檔案描述整理、保存修護、數位化、目錄公布及開放應用，讓珍貴史料不只是封存在庫房，更能提供民眾查詢、研究及利用，發揮國家檔案的公共價值。

檔案局呼籲大眾細覽家中資源，讓深藏各地的珍貴檔案被看見、被妥善珍藏，讓私家珍藏的歲月記憶，為代代相傳的國家寶藏。相關徵集作業流程及成果，可至檔案管理局官網(https://www.archives.gov.tw/tw/arctw/90.html)查詢。