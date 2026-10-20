台灣駕照獲澳洲認可 西澳、昆士蘭州10/31起可免試換照

澳洲7月23日正式宣布將台灣納入「海外駕照認可計畫」，未來持台灣護照可免試申請換發當地駕照。外交部今天表示，免試換照新制最快將於今年10月31日起在西澳州及昆士蘭州開始適用。

外交部今天發布新聞稿指出，經外交部及駐澳大利亞代表處積極爭取與努力，澳洲公路局（Austroads）已於今年7月23日正式宣布，將台灣納入「海外駕照認可計畫」（Recognised Overseas Licences Scheme），未來持台灣有效汽、機車駕照的民眾，在符合澳洲各州及領地相關規定下，得免除筆試及路考申請換發當地駕照。

外交部說，部長林佳龍對此表示歡迎及肯定。外交部後續將協調交通部依據互惠原則，給予澳洲人民在台同等待遇。

外交部說明，澳洲對台灣具有效汽、機車駕照的持照民眾給予免試換照新制實施時程，目前依序如下，2026年10月31日有西澳州（WA）、昆士蘭州（QLD）；2027年1月1日有新南威爾斯州（NSW）、南澳州（SA）、北領地（NT）；2027年2月1日有塔斯馬尼亞州（TAS）；澳洲首都領地（ACT）、維多利亞州（VIC）則尚待公告。

外交部提醒，各州及領地實施日期不同，民眾應依居住地適用規定辦理，並以當地交通主管機關最新公告為準。免試換照是指免除駕駛知識測驗及實際道路駕駛測驗，申請人仍須符合當地有關身分、年齡、健康、駕照效期及其他核發條件。這項措施主要適用於一般汽車及機車駕照，其他車輛類別仍應依各州及領地相關規定辦理。

外交部與駐澳大利亞代表處及駐澳各辦事處將持續關注各州及領地實施情形，並與澳洲相關主管機關保持聯繫，適時更新相關資訊，以維護旅澳民眾權益及便利。