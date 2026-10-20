【重磅快評】法國暴動旅遊警示如常 駐法外館忙作秀拍馬

一場原本只是抗議教育資源分配的學生運動，在法國逐漸演變成了全國性暴動，不僅蔓延到多個城市，也外溢到義大利等其他歐陸國家。不過奇怪的是，外交部不但迄今沒有對法國等國提升旅遊警示等級，在外交部網站上，甚至連「警示說明」也沒有更新。這不免讓人懷疑，外交部和駐法代表處到底在幹什麼。

外交部的旅遊警示等級分成四級，從第一級的「灰色提醒」到第四級的「紅色盡速離境」。雖然法國的暴動已經蔓延到各個城市，但外交部仍維持「灰色提醒」等級。至於警示說明，仍維持今年1月16日的進度，只有提醒詐騙和偷竊，對於法國目前的近況，完全就是「視而不見」或「不知不覺」。

一般而言，旅遊警示是否提升，會先由駐外館先行就當地情勢評估。那麼駐法代表處在幹什麼呢？打開「駐法國台北代表處」官網，在「旅法安全注意事項」欄目裡，最新更新日期是今年7月23日，還在提醒2023年10月、2024年3月的「恐攻警戒」和「反恐安全等級」。

至於「駐地新聞與活動」，最新的幾則是10月16日的「台灣前進2026巴黎巧克力與甜品沙龍展」、10月15日的「郝大使出席COSMETIC 360巴黎國際美妝展 鼓勵台灣業者深化台法產業交流」。「台灣新聞」貼的是10月19日的「總統接見醫療奉獻獎得獎人」和「115年全民運動會開幕 總統：以運動會友 」。駐法代表處幾乎只剩下「作秀」和「拍總統馬屁」。

現任駐法代表郝培芝並非職業外交官，而是民進黨政治任命，曾擔任蔡政府的銓敘部次長、保訓會主委，文官學院院長；其夫許有為則擔任不當黨產委員會專任委員兼發言人長達8年，並被賴清德總統提名為監察委員，夫妻二人都是「根正苗綠」的綠色官員。不過撇開顏色不談，作秀與拍馬屁和警示並不衝突，做政治門面功夫同時，也保護一下僑民安全、更新一下資訊，並不過分吧？

對於法國和歐洲諸國情勢是否應該提升旅遊警示，外交部次長陳明祺今早表示，「尚未得知有國人遭遇到狀況，也不認為情勢已經危急到要提升旅遊警示」。難道真要有國人「遭遇狀況」，外交部才要做處置？更何況從整體情況看來，外交部和駐法代表處是根本怠忽職守，連基本資訊都沒有更新，這樣的外交部和外館，到底有何存在價值？