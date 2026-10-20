盧秀燕率66對新人高空證婚 28小時來回沖繩曝三大任務

台中市長盧秀燕今日率團自台中國際機場出發前往日本沖繩，為66對新人主持全國首創的空中證婚儀式，新人也將展開5天4夜沖繩之旅。盧秀燕出發前在機場受訪，宣布出訪有三大任務，除了幫新人高空證婚、拜訪琉球城市外交，以及宣慰當地僑胞與台商。

盧秀燕表示，此次率團出訪不到一天半，預計明日（21日）下午即返抵台中。此行共有三大任務，首先是率領66對新人於空中完成婚禮；其次是推動城市外交，台灣與日本關係密切，尤其沖繩距離台灣最近，因此也將藉此機會拜訪沖繩縣政府；第三則是慰問當地僑胞及台商。短短28小時內要完成三大任務，時間相當緊湊。

此行立委黃健豪也陪同出訪，盧秀燕說，由於此次空中聯合婚禮為全國首創，籌辦過程涉及航班安排、通關及航務等相關事宜，需要多方協調。黃健豪為立法院交通委員會委員，因此市府特別請他協助與航空公司協調，確保活動順利。

盧秀燕也透露，黃健豪當年蜜月旅行正是在日本沖繩，因此市府籌辦婚禮、規劃新人相關安排時，也曾向他請教，並邀請他一同出訪，若過程中遇到問題，也能即時協助處理。

今天沖繩參訪團由市長盧秀燕率隊，訪團將就城市外交、觀光及經貿交流等議題進行交流，並慰問當地僑胞與台商，深化台中與沖繩的友好關係。