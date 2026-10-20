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用高鐵解決離島醫療後送？石崇良：生命隨著時間在流逝
台北市長蔣萬安拋出松山機場遷移的主張，引發對於醫療後送的質疑，蔣萬安也提出說明，認為病患抵達桃園機場後可以透過公路綠色通道或高鐵解決交通問題。衛福部長石崇良今表示，醫療後送的病患生命隨著時間在流逝，每一分每一秒我們都非常重視。
蔣萬安近日接受媒體人趙少康「少康戰情室」專訪，針對松山機場遷移、打造台北AI園區的政策願景，外界關注離島醫療後送的需求，蔣萬安對此表示，醫療後送有不同急重症性質，並非每一件都是急重症，未來可透過保留直升機緊急後送、桃園及新北醫療量能，以及公路綠色通道或高鐵等方式解決，強調「都可以克服」。
石崇良今受訪時表示，醫療的後送沒有在分多少件是真正急的，指每一件急的都是一樣重要；石崇良說，他相信這個不是單純用統計數字來看多少件是急的，多少件是不急的，就忽略了松機在緊急後送上所扮演的角色。
至於蔣萬安提到利用公路綠色通道或高鐵等方式解決醫療後送問題，石崇良則說，生命隨著時間在流逝，每一分每一秒我們都非常重視，所以針對這一個議題，都需要再詳細的討論。
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