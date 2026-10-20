歐多國對法發出旅遊警示 網友疑：為何台外交部還在一級？

法國發生大規模陳抗活動，已有數千人遭逮捕，商店也遭洗劫，歐洲多國政府已經發布旅遊警示。不過，外交部領務局的「國外旅遊警示分級表」，法國目前仍與美、日等國同屬「第一級：灰色提醒」。有網友就質疑「法國暴動那麼嚴重，為什麼台灣外交部，法國旅遊警示還在一級？」

法國各地民眾因物價高漲，以及公共服務縮減而舉行示威，近日更進一步演變為暴動，暴力團體與警方爆發衝突，已有數千人遭逮捕，商店也遭洗劫。包含義大利、德國在內的歐洲多國外交部，已發布最新旅遊警示，建議前往法國的公民，應避開人潮聚集處並提高警覺，同時警告當地治安狀況轉趨惡化。

不過，截至20日上午8時為止，外交部領務局的「國外旅遊警示分級表」，法國目前仍保持在「第一級：灰色提醒」，與美國、日本、韓國等國同級。網路社交平台Dcard上就有網友就質疑「法國暴動那麼嚴重，為什麼台灣外交部，法國旅遊警示還在一級？」

據「中央社」19日報導，外交部表示，駐法代表處迄今未接獲旅外民眾急難救助請求，民眾應隨時注意相關抗議活動訊息，避免前往抗議地點，並提高警覺、加強注意安全。