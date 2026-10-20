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勞工凱道喊加薪、增勞退雇主提撥

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導

兩千多名勞工昨於總統府前凱達格蘭大道遊行，訴求全面增加薪資、勞退雇提提高、設立分潤制度、安全網要革新等，政府應完善勞動政策，否則不排除二○二八年推動全國總罷工。另喊話賴政府與朝野立法委員，不要因選舉，將對勞工的關心放在一邊。

台灣工人鬥陣總工會理事長何政家表示，台灣勞工最關心的勞動議題為全面加薪、改革退休制度，物價逐年上漲，若沒調薪等同變相減薪；但政府每年調整最低薪資，卻漠視全國七成受僱勞工薪資低於平均薪資。

中華電信工會總會理事長鄧克廉指出，薪資長期沒有成長，遲早被最低工資追上，喊話總統賴清德，「如果連勞工爭取權益都要打壓，那麼利潤要共享，都是假話。」

何政家指出，勞退新制提撥率百分之六已經過低，應逐步提高到百分之十五，民團去年七月即提出訴求，但一年過去政府遲無回應。

桃園市產業總工會理事長施淑華指出，立法院共有十七個版本的勞工退休金條例的修法草案，迄今均躺在立法院，呼籲立委們不要只顧選舉，否則在後年總統與立委選舉前，將有更強力的勞工集結行動抗爭。

消防員工作權益促進會表示，社工長期處於過勞、壓力與替代性創傷之中，政府應進行全面的系統性改革，「當社會安全網都無法自救下，又該如何成為民眾的後盾？」

針對勞團遊行訴求，勞動部回應，持續蒐集並傾聽各界意見，尋求共識，審慎評估處理。

凱道 勞退 勞工

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