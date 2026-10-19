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台菲簽畜產研究合作瞭解備忘錄 展現強化合作決心
第13屆台菲農漁業合作會議順利落幕，外交部今天表示，會中兩國農業部同意深化交流合作，且雙邊正式簽署「畜產研究合作瞭解備忘錄」，展現兩國強化未來畜產合作決心。
外交部今天發布新聞稿表示，「第13屆台菲農漁業合作會議」於16日在菲律賓宿霧舉行並順利落幕，會中兩國農業部均同意持續深化農業領域的交流合作，共同促進雙向產業鏈結、技術交流與人才互訪。這次成果獲雙方高度肯定，有助打造台菲農業合作與農產品貿易的次世代榮景。
外交部指出，這次會議成果之一是在兩國農業部次長、台灣畜產試驗所及菲律賓相關單位代表見證下，由台灣駐菲律賓代表周民淦與菲律賓馬尼拉經濟文化辦事處主席暨駐台代表彭科蓉（Corazon Avecilla-Padiernos）於會中正式簽署「畜產研究合作瞭解備忘錄」，展現兩國強化未來畜產合作決心。
外交部表示，台菲於2005年簽署「農漁業合作備忘錄」，藉此平台穩健推進各項鞏固糧食安全的合作計畫。台菲未來將持續透過農業，鏈結雙邊農作貿易、產業技術、研發合作並導入智慧解決方案，共同增進兩國民生福祉及永續發展。
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