台菲簽畜產研究合作瞭解備忘錄 展現強化合作決心

雲林縣是全台灣最重要的糧倉與廚房，但長年以來，在地農民往往受限於氣候風險與產銷失衡，只能拿著鋤頭辛勤「看天吃飯」。雲林縣長張麗善日前在「農業大縣智慧治理論壇」中表示，「雲林農業的未來在青年農民身上，農業的希望在科技」。面對極端氣候與國際貿易情勢的衝擊，農業大縣唯有結合智慧科技全面升級，才能保障農友收益並邁向永續生存。 智慧科技導入農畜 大數據平台化解產銷失衡 張麗善指出，近年縣府積極輔導青年農民結合科技，雲林在全國十大神農獎中一舉囊括三席及一位模範農民，獲獎數高居全台之冠。例如養鵝青農「向天歌」蔡英地導入熱感應儀監測體溫防杜禽流感，更運用智慧光環境調控打破產蛋季節限制，讓鵝隻全年穩定產蛋、避免旺季崩盤；在酪農業方面，引進推料掃地機器人與配戴智慧頸圈全天候監測牛隻健康與發情。此外，全台唯一的疫苗雞胚蛋培育基地「保富潔淨農場」也座落雲林。 為根本解決搶種導致「內部互打」的困境，縣府推動「雲林農情通APP」。農民動手耕種前，系統便能示警全縣已登記種植面積，並彙整全台批發市場行情與一至四小時淹水預警圖資，協助農民做出最適決策。同時，縣府創辦「智慧農業大學」已培育逾五百位學員，並於土庫越港

2026-10-19 00:00