首屆Taipei Autism Rocks自閉症讚啦演唱會 精湛演出撼動人心

Alex把在美國累積十年的音樂倡議經驗帶回台灣，號召才華洋溢的星兒音樂家一同登場，順利完成Autism Rocks的台灣首發場，相當令人感動與驕傲。對於Autism Rocks大力支持協辦的中華民國自閉症基金會董事長林注進，感性表示，在這些星兒表演者身上，看到的不是限制，而是無限創造力與驚人天賦，這不只是一場演唱會，更是一次成功的「星兒圓夢之旅」。

陳冠文以活潑台風走動式演奏小提琴，帶動現場觀眾鼓掌喝采，沉浸在美妙的樂音中。圖／Autism Rocks 提供

首先上台表演的星兒音樂家陳冠文，兩歲時被診斷為中度自閉症，但從未讓極限定義自己，多年來在國際鋼琴大賽屢獲金獎，更獲邀於總統府、上海音樂廳及日本巡迴演出，榮獲總統教育獎、全球熱愛生命獎章，在Autism Rocks演唱會上，陳冠文以活潑台風走動式演奏小提琴，帶動現場觀眾鼓掌喝采，沉浸在美妙的樂音中。參與演出的還有台灣知名星兒鋼琴家李尚軒，幼年時被診斷為自閉症及多重障礙，然而，憑藉著絕對音感、卓越記憶力與毅力，屢創佳績，榮獲金鷹獎、全球熱愛生命獎章，代表台灣參加「美國紐約國際身心障礙鋼琴大賽」更榮獲總冠軍金牌獎，李尚軒為本次Autism Rocks帶來多首經典鋼琴演奏曲，以精湛琴藝演奏出動人樂章，讓在場觀眾驚嘆不已，掌聲不斷。不只台灣的國際級星兒表演者，本次也有多位美國星兒音樂家與會：創作歌手Ryan Woodard、Laura K Jane，長期投入自閉症倡議工作的歌手Sasha Saunders和Gabrielle Zwi，紛紛錄製影片跨海參與盛會，從經典古典曲目《火焰之舞》、《幻想即興曲》，到熱力四射的麥可傑克森組曲與流行搖滾經典，這群勇敢又才華洋溢的星兒們，在本次Autism Rocks，用音樂搖滾世界、閃耀舞台！

台灣知名星兒鋼琴家李尚軒帶來多首經典鋼琴演奏曲，以精湛琴藝演奏出動人樂章，讓在場觀眾驚嘆不已，掌聲不斷。圖／Autism Rocks 提供

第一屆Taipei Autism Rocks「自閉症讚啦演唱會」的主辦人暨主持人：Alex林鈺凱，今年27歲，2013 年首次被診斷為亞斯伯格症（Asperger's Syndrome），如今已被納入自閉症譜系障礙（Autism Spectrum Disorder，簡稱 ASD）的診斷範疇。自此之後，Alex 踏上自我探索與成長的旅程，並立下目標，希望透過自己的經歷改變更多人的生命。Alex在美國創辦 Autism Rocks並成功在好萊塢環球影城舉辦九屆演唱會，透過音樂推廣自閉症理解、接納與共融，長達十年經驗，始終堅持核心使命：提供自閉症音樂家展現才華的舞台。如今Alex 將美國累積的十年經驗帶回台灣，他深信，每一位自閉症人士都值得被理解、被接納，更值得擁有發揮天賦的機會。Alex說：「今天真的很高興，能夠把美國經驗帶回家鄉，在台北舉辦第一屆Autism Rocks，我真的做到了！」Alex希望未來透過Autism Rocks演唱會，自閉症人士可以得到更好的對待，獲得更多就業機會，得到社會的認同跟取得大眾的理解。

長期以來用愛牽引，募集社會資源為自閉症全人發展盡心盡力的中華民國自閉症基金會，非常認同Alex理念，因此大力支持並協辦第一屆Taipei Autism Rocks「自閉症讚啦演唱會」，中華民國自閉症基金會董事長林注進表示，這不只是一場演唱會，更是一次成功的「星兒圓夢之旅」，因為這場盛會從最初發想、籌備到接洽，全由星兒Alex林鈺凱獨力發起與完成，真的令人感動與驕傲，林注進說：「在這些星兒表演者身上，看到的不是限制，而是無限創造力與驚人天賦！」期盼未來有更多人一起給予星兒舞台，讓他們有更多機會展現才華、發光發熱！