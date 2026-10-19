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要保障要加薪與勞退 警消、社工、勞團上凱道

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
各地勞團、工會、警消、社工、醫護代表19日聚集凱道，高舉布條呼籲政府全面加薪、提高勞退雇主提撥率及改善安全網。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
各地勞團、工會、警消、社工、醫護代表19日聚集凱道，高舉布條呼籲政府全面加薪、提高勞退雇主提撥率及改善安全網。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「全面提高薪資勞退雇主提高、設立分潤制度、安全網要革新！」包括社工、警消、公務員、醫護等工會、勞團、美光、乖乖、中鋼等各地勞團19日不畏烈陽、上千人聚集凱道，呼籲政府勞退從6%逐步提升到9%、15%，還有幫勞工加薪，以及增加特殊人員的安全保障。

勞退月領僅6300元

台灣工人鬥陣總工會理事長何政家表示，台灣目前有70%受雇勞工薪資低於平均薪資，是史上最高比例，政府只靠每年調整最低薪資當政績，無法從根本改善問題。他指出，113年勞工退休後平均每月領取的勞退新制金額僅6300元，「台灣勞工辛勤工作一輩子，最後就只能準備當下流老人的命運。」

他強調，若政府主張薪資屬勞資協議、不宜介入，就應立即推動「改革退休制度」、提高雇主提撥率，而非要求勞工自行拚命提撥。目前立法院已有17個版本的《勞退條例》修法草案，但全數還在立法院未推進。何政家批評，許多現任立委同時是縣市長候選人，「不要只顧選舉、不顧勞工」，若各政黨持續漠視勞工權利，選前工會將持續施壓，後年大選前更將有更強力的集結行動。

乖乖、美光罷工獲戰果

在近兩個月的抗爭行動中，已有多起工會罷工取得成果：雲林斗六艾杰旭工會爭取到116、117年普遍加薪；桃園中壢乖乖工會則在廠房土地遭出售、員工被迫調動或遷廠時取得離職補償，並簽訂含「禁搭便車條款」及「違約金條款」的團體協約。此外，美光桃園工會以近九成同意度取得罷工權，中華電信工會也完成高雄、桃園兩分會的罷工投票。

除私部門勞工外，此次集結也擴及公部門，警察、消防、社工、醫護等組織均加入行列。各團體指出，今年已有多起警消殉職案，醫護、公務員大量出走，基層社工長期淪為重大案件代罪羔羊，共同面對「資源有限、責任無限」的高壓處境。

警消社工：資源有限責任無限

各團體提出具體訴求：公務員加班費應比照勞工加倍計算並取消上限；警察專案應校準人力規劃；消防員應成立山難與水域專責分隊，預防宣導業務委外辦理；社工方面，政府應全面盤點托育、社會救助、家庭支持與兒少保護間的制度性斷裂；醫療方面，衛福部應立即公告三班護病比子法，並全面檢討醫事人員人力配置。


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