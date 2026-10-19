老福法修法衝擊13萬人 影響假牙、人工水晶體、心臟支架補助

在野黨提案「老人福利法」第22條修正案三讀，非健保給付醫療補助項目遭刪，假牙、白內障人工水晶體、心臟血管支架等補助恐難編預算，衛福部初估至少衝擊13萬名中低收入長者。

「老人福利法」第22條條文修法，在立法院三讀通過，約83%的65歲以上族群，未來由中央主管機關補助全額健保費，但律師賴中強發現，與原版的老福法相比，低收入與中低收入老人健保部分負擔補助及非健保醫療補助失去法源依據。

衛生福利部長石崇良上午證實此事，修法後只剩健保費補助。社會及家庭署署長周道君告訴中央社記者，「老人福利法」第22條修法前，相關補助主要包括健保費、健保部分負擔，及健保未給付的醫療費用3大類。若後續確定依修正後規定執行，中低收入長輩可能受影響。

周道君指出，健保未給付的醫療費用，包括假牙補助等項目，也可能涉及健保差額負擔醫療項目，如白內障手術使用的人工水晶體，或心肌梗塞患者接受心臟支架治療時，所需負擔的差額費用補助。至於修法後實際涉及影響補助項目範圍，仍須視各項補助的具體規定而定。

他表示，若後續確定依修正後規定執行，中低收入老人健保部分負擔補助及非健保醫療補助，由地方政府編列預算支應，當失去法源依據，未來地方政府是否仍能持續編列相關經費，以及預算是否受到衝擊，都有待進一步觀察，對長輩，尤其是經濟弱勢族群影響可想而知。

至於可能受影響的長輩，周道君表示，若以低收入戶及中低收入戶老人為例，依目前掌握的統計資料，2025年底的低收入戶老人約有5.5萬人；依原第22條相關辦法的適用對象統計，中低收入戶老人約有8.4萬多人。

針對中央是否有相關經費可支應，周道君說，目前低收入戶老人健保部分負擔的補助，仍有「社會救助法」相關規定為依據，可由中央補助；但中低收入戶的健保部分負擔，及低收入、中低收入戶老人健保未給付醫療費用，現階段在「老人福利法」中已缺乏明確法源依據。

周道君表示，由於老福法第22條對於經濟弱勢老人健保部分負擔補助及非健保醫療補助等相關文字，是近期修法才被刪除，是否仍有其他現行法規可補救、供作為法源依據，主管機關要進一步盤點才能確認。