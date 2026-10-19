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林芳燕實踐開講　談閱讀改變人生

聯合新聞網／ 台北訊
灃食飲食文化教育基金會董事長暨執行長林芳燕(中)於以「在貧瘠的土地上，開出一朵花」為題為實踐大學企業管理學系學生演講。圖／林芳燕提供
灃食飲食文化教育基金會董事長暨執行長林芳燕(中)於以「在貧瘠的土地上，開出一朵花」為題為實踐大學企業管理學系學生演講。圖／林芳燕提供

面對職涯轉變與快速變動的世界，如何保持向前的勇氣？應實踐大學副校長郭壽旺熱情邀請，灃食飲食文化教育基金會董事長暨執行長林芳燕於10月16日走進實踐大學企業管理學系「行銷管理專題」課堂，以「在貧瘠的土地上，開出一朵花」為題，分享二十多年媒體出版經歷、跨國學習及投入教育基金會的體會，鼓勵學生透過閱讀與行動，持續拓展人生的可能。

這堂課以個人生命故事結合管理思考，獲得學生熱烈回響。課後回饋指出，同學認為分享獲益良多、收穫滿滿，也敬佩林芳燕講師始終保持積極正向的態度，不斷學習、努力向前，為大家樹立持續成長的榜樣。

林芳燕從童年在夜市燈下閱讀的經驗談起。熱鬧的夜市陪伴她成長，書本則為她打開認識世界的窗口。帶著對閱讀的熱愛，她在遠見天下文化出版雜誌事業群服務二十二年，歷任天下文化總經理、遠見領導影響力學院總經理等職務，將閱讀帶給自己的啟發，化為推廣好書與傳播知識的動力。透過與各領域作者、企業領導者交流，她持續拓展視野，也讓更多讀者從書中找到成長與前行的力量。

「能把一個好的觀念放進別人的腦袋裡，比任何頭銜都更重要。」林芳燕在課堂上分享，出版、訪談與品牌工作的累積，使她體會到，影響力來自理解他人的需要，以及讓知識真正被運用。她也將訪談經驗帶進課堂，提醒學生做好準備、練習傾聽，透過具體提問，理解每個決策背後的處境。

林芳燕「在貧瘠的土地上，開出一朵花」演講的海報。圖／林芳燕提供
林芳燕「在貧瘠的土地上，開出一朵花」演講的海報。圖／林芳燕提供

課程另一個重點，是影響她的十本領導好書。她從《與成功有約》談如何把重要的事排進生活，透過《快思慢想》提醒學生檢查直覺與判斷，再以《這一生，你想留下什麼？》引導大家思考，自己的能力與選擇，能為別人帶來什麼幫助。閱讀之後，如何調整工作與生活，成為貫穿課堂的核心提問。

累積多年職場經驗後，林芳燕仍選擇重新當學生，赴新加坡國立大學攻讀EMBA，並獲社會影響力獎學金。她也分享在牛津、加州柏克萊及日本等地的學習見聞：讓自己的想法接受挑戰，理解不同文化與產業的觀點，並在日常細節中持續精進。這些經驗讓她更確信，學習應隨著人生經歷不斷深化。

如今投入基金會推動飲食文化教育，林芳燕也將課堂討論延伸至永續與責任，邀請學生思考：今天的決定，會為下一代留下什麼？企業經營與個人生涯的成果，都可以進一步成為改善社會的力量。

專題演講最後，她請同學寫下想做卻尚未開始的事、準備採取的第一個行動，以及開始的時間，把受到啟發的心情轉為具體計畫。她以「不負韶華，成為創造價值的人」勉勵學生，珍惜時間，也珍惜已累積的能力，勇敢走進新的環境，讓自己走過的路，成為別人的幫助。

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