全球華文永續報導獎 聯合報獲2大獎

第十屆「全球華文永續報導獎」昨頒獎，聯合報獲兩獎項，包括數位互動專題「Z世代全解密：從戀愛到職場 拆解年輕世代的人生新選擇」獲專業組融媒體類首獎，以及「光電風災啟示錄：九十天追蹤廢棄物亂象」獲專業組平面類優等獎。

「Z世代全解密」由記者蔡佩蓉、林雨荷、洪欣慈、陳志儒、蘇韋豪製作。評審指出，本專題題材貼近社會脈動，也敏銳捕捉年輕世代正在形成的新型態情感與社交價值觀。從現象、經驗到觀點與解方的完整敘事脈絡，兼具議題性與可讀性。至於記者林奐成的得獎專題「光電風災啟示錄」，評審指出，報導從多角度探討滯洪池光電板受災，看見法令與執行的落差，促成修法強制水面光電進行環評，展現媒體強大監督力量。

由TVBS信望愛永續基金會主辦的「全球華文永續報導獎」，今年邁入第十屆。本屆共有來自澳洲、馬來西亞、中國大陸、香港及台灣的七十三家媒體與機構、廿三所學校，共七七四件作品參賽，一一二件作品入圍。