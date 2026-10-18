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第十屆華文永續報導獎 聯合報獲兩大獎

聯合報／ 記者林奐成／台北即時報導
第十屆華文永續報導獎，聯合報獲得兩獎項，獲獎的新聞營運中心團隊出席領獎。記者潘俊宏／攝影
第十屆華文永續報導獎，聯合報獲得兩獎項，獲獎的新聞營運中心團隊出席領獎。記者潘俊宏／攝影

第十屆《全球華文永續報導獎》今天頒獎，聯合報拿下兩個獎項，包括數位互動專題「Z世代全解密：從戀愛到職場 拆解年輕世代的人生新選擇」，獲專業組融媒體類首獎，以及「光電風災啟示錄：90天追蹤廢棄物亂象」獲專業組平面類優等獎。

「Z世代全解密」由記者蔡佩蓉、林雨荷、洪欣慈、陳志儒、蘇韋豪製作。評審指出，本專題聚焦 Z 世代的戀愛、交友與 AI 陪伴等當代議題，題材貼近社會脈動，也敏銳捕捉年輕世代正在形成的新型態情感與社交價值觀。從現象、經驗到觀點與解方的完整敘事脈絡，兼具議題性與可讀性。尤其對AI情感等新興議題的納入，使作品不僅回應當代社會現象，也進一步引導讀者思考科技如何重新形塑親密關係。

代表領獎的林雨荷表示，從國際調查到台灣研究皆顯示，年輕世代在戀愛、婚姻與職涯選擇上，展現不同於過往的價值取向：結婚意願下降、不婚不戀增加；工作選擇也不再追求單一路徑，而是在不同工作型態間，尋找符合自身價值與生活期待的可能性。

她指出，「身為年輕新聞工作者，我們想透過這個專題，拉近世代間的距離，成為促進溝通與理解的起點」。

另一記者林奐成製作的得獎專題「光電風災啟示錄」，評審指出，報導從多角度探討滯洪池光電板受災，看見法令與執行的落差，促成修法強制水面光電進行環評，展現媒體強大監督力量。

林奐成表示：「感謝聯合報社方支持和評審肯定。去年的丹娜絲風災，是台灣再生能源面對的極端氣候期中考，我們全面檢視水面光電的安全、廢棄物和推動過程，促使政府對綠能廢棄物加強管理。感謝故事帶我去遠方，為讀者書寫不斷流逝的瞬間。」

本屆共有來自澳洲、馬來西亞、中國大陸、香港及臺灣的 73家媒體與機構、23所學校，共774件作品參賽，112件作品入圍，角逐各類首獎、優等獎及社會價值獎。

由 TVBS信望愛永續基金會主辦的《全球華文永續報導獎》，今年邁入第十屆。十年來，獎項持續以聯合國永續發展目標（SDGs）為報導範圍，鼓勵新聞工作者及青年學子以建設性新聞精神，透過真實而深入的報導回應時代議題。

評審指出，永續新聞已經走出一條相當成熟、有溫度的路，每一件作品都展現記者願意蹲在現場、把複雜政策與科學說清楚的專業精神。未來若能進一步提升閱讀體驗、梳理敘事脈絡，並建立內容、媒介與使用者之間更直覺、流暢的互動關係，融媒體才能真正從「多媒介整合」邁向「敘事與體驗整合」。

其他獎項，平面類首獎得主為TVBS「餐桌上的氣候變遷，正在消失的家常菜」。影片類（短）首獎得主為TVBS「懼教時代：濫訴風暴下，誰守護兒少？」等。

光電風災啟示錄調查報導獲得平面類優等獎，記者林奐成領獎。記者潘俊宏／攝影
光電風災啟示錄調查報導獲得平面類優等獎，記者林奐成領獎。記者潘俊宏／攝影

聯合報「Z世代全解密：從戀愛到職場 拆解年輕世代的人生新選擇」，獲專業組融媒體類首獎，記者林雨荷代表領獎。記者潘俊宏／攝影
聯合報「Z世代全解密：從戀愛到職場 拆解年輕世代的人生新選擇」，獲專業組融媒體類首獎，記者林雨荷代表領獎。記者潘俊宏／攝影

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