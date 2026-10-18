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【重磅快評】行善的風險 別小看司法案件的效應

聯合報／ 主筆室

看到有人快跌倒，伸手扶一把，本來是人之常情，沒想到，好心出手卻可能換來一場官司，甚至賠上金錢。最近一個案例是，一名退休教授表示，在捷運站手扶梯上看見婦人即將跌倒，伸手攙扶，但婦人仍然摔倒，事後控告他。該名教授遭檢方依「過失傷害罪」起訴，最後在法官勸說下，雙方以十一萬元達成和解。這起事件引發社會議論，也讓人不禁擔心：在台灣，伸手助人竟成了一件需要承擔法律風險的事？

就個案而言，法院自有證據調查與事實認定的程序，外界不能只憑一方說法，就認定誰對誰錯。但退休教授表示願意接受測謊，仍然無法改變訴訟結果，更讓人關心的是，檢方是根據哪些證據，認定他的行為涉及過失傷害？如果當事人確實出於善意，試圖扶住即將跌倒的人，卻因為對方仍然摔倒而必須面對刑事訴訟與賠償壓力，這樣的事件究竟傳遞什麼樣的訊息？

司法機關可以依據法律與證據處理案件，但案件的影響往往不只停留在當事人身上。尤其是涉及日常生活、一般人都可能遇到的情境，更不能忽視司法處理對社會行為的示範效果。

當行善必須先考慮自己會不會惹上官司，助人的本能就可能被自保的念頭取代。過去中國大陸曾出現老人跌倒在地，路過民眾卻不敢伸手攙扶的爭議事件。人們擔心一旦碰觸對方，就可能被指控是肇事者，甚至被要求賠償。當類似事件一再發生，原本應該互相扶持的社會關係，便可能逐漸被猜疑與防備取代。

當然，我們不必因為一個案件，就斷言台灣即將走到人人見死不救的地步；然而，司法案件可能產生的寒蟬效應，確實值得警惕。尤其當一個人出手助人，最後卻必須付出金錢代價，旁觀者很容易得到一個簡單而直接的教訓：少管閒事，方能明哲保身。

更令人擔心的是，如果社會逐漸形成這種認知，也可能讓別有用心的人有機可乘。所謂「碰瓷」之所以令人防不勝防，就是因為一般人很難在短時間內釐清意外發生的經過，更難證明自己究竟是否出於善意。如果只要發生身體接觸，助人者就得承受難以預料的訴訟風險，善意與惡意的界線便更難釐清，最後折損的將是整個社會的互助精神。

這也凸顯司法處理案件的另一個責任：除了依法認定個案責任，也應讓社會理解，法律究竟如何區分善意助人與造成損害的行為。民事損害賠償仍須依據具體事實、因果關係及相關法律要件判斷，不能因為有人受傷，就直接推定伸手幫忙的人必須負責；同樣地，也不能只因為行為人自稱出於善意，就免除一切法律責任。關鍵在於，證據是否充分，責任認定是否合理，處理結果能否讓社會信服。

據相關報導，法官提醒此案被告不要因此失去行善的信念。這句話的用意或許是希望避免個案打擊社會助人的意願，但也讓人產生疑問：既然法官知道，這起案件可能影響民眾日後是否願意出手相助，這樣的提醒有辦法消除大家的疑慮嗎？還是法官理解此案件可能造成社會效應，卻希望外界不要把個案的結果擴大解讀？外界無從臆測法官的真正想法，但這句提醒確實點出司法處理與社會觀感之間的落差。

司法必須獨立，不能為了迎合輿論而處理案件，但也應清楚說明責任認定的依據，讓民眾明白，法律如何區分善意助人與應負責任的過失。法律既要保障受害者的權益，也不能讓善意助人充滿令人卻步的風險。

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