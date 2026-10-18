快訊

強颱薔琵亂連假！氣象署：最快周三發海警 周五、周六降雨最明顯

今日重陽節撞媽祖飛昇日！4生肖偏財運爆炸...快買彩券

聽新聞
0:00 / 0:00

我國認領制度著重效率「先生效後救濟」 立院法制局籲修法改事前同意

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
立法院法制局近日表示，我國民法認領制度有檢討必要，並且以德國今年修法為案例，建議作為主管機關日後修正民法相關參考。聯合報系資料照片
立法院法制局近日表示，我國民法認領制度有檢討必要，並且以德國今年修法為案例，建議作為主管機關日後修正民法相關參考。聯合報系資料照片

根據現行民法規定，我國認領制度採用「先生效、後救濟」設計，亦即以生父單方意思為成立要件，非婚生子女及生母並無事前參與或同意機制。立法院法制局近日表示，我國民法認領制度有檢討必要，並且以德國今年修法為案例，建議作為主管機關日後修正民法相關參考。

我國民法第1065條明定，非婚生子女經生父認領者，視為婚生子女。其經生父撫育者，視為認領；非婚生子女與其生母之關係，視為婚生子女，無須認領。該法第1066條規定，非婚生子女或其生母，對於生父之認領，得否認之。

立法院法制局近日提出研析報告，提及認領是非婚生子女與生父建立法律關係的制度，德國原本對認領制度設有同意規定，亦即原則上須經生母同意，然而該國今年修正民法、家事及非訟事件法等規定，重新調整生父、生母、法律上父親及子女間等關係，此制度與我國現行制度呈現不同的立法選擇，具有比較參考的價值。

報告表示，我國現行認領制度以生父單方意思表示為成立要件，非婚生子女及生母並無事前參與或同意機制，僅得於認領成立後行使否認權，這種「先生效、後救濟」的制度設計，是否足以保障非婚生子女及生母在親子身分關係形成過程的程序參與，法制上不無檢討空間。

立法院法制局指出，德國民法第1595條第1項規定，生父認領須經生母同意；至於子女的同意，僅於生母對子女不具有親權時始須取得。這種設計將生母視為子女身分關係形成的主要意思決定者，另使生母以自己名義及子女法定代理人名義分別為同意表示，徒增程序上的形式要求。

報告說明，德國在今年修法改變此一制度結構，該國現行民法第1595條明定，認領應經生母及子女同意，這項修法結果使子女由原透過法定代理人間接參與認領決定的地位，轉變為得自為意思表示的權利主體，彰顯子女於認領程序中的主體性，而非單純的身分關係客體。

立法院法制局表示，我國認領制度的重心在於簡化認領成立要件，使非婚生子女得盡速取得婚生子女地位的利益，而以事後否認權作為血統真實性及兼顧子女、生母意願的救濟機制，德國則將子女及生母的同意提前至認領成立之前，採取事前同意設計，重心在於確保認領成立前即已取得相關利害關係人的意思合致。

報告認為，兩國制度同樣涉及各方利益衡平，然而我國著重效率，德國則是著重事前程序參與，在親屬法講求性別平等與子女利益的趨勢下，我國民法認領制度確實有檢討的必要，德國強化生母及子女程序參與的相關作法，或許能夠作為主管機關未來修正民法的參考。

修法 民法 主管

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

65歲長者免健保費立院三讀 政院表遺憾：將採合法合憲因應作為

新版校事會議「合理管教可直接結案」 人本質疑：判斷標準不明

立法院三讀老人免健保費修法 嘉市府樂見 已編5億明年補助待檢討排富

校事會議修正仍難解濫訴疑慮 全中教：恐因怕吃案仍啟動調查

相關新聞

我國認領制度著重效率「先生效後救濟」 立院法制局籲修法改事前同意

根據現行民法規定，我國認領制度採用「先生效、後救濟」設計，亦即以生父單方意思為成立要件，非婚生子女及生母並無事前參與或同意機制。立法院法制局近日表示，我國民法認領制度有檢討必要，並且以德國今年修法為案例，建議作為主管機關日後修正民法相關參考。

白目醫師筆下500個超療癒處方「那瞬間笑半秒就值得」

「白醫師，要傷口不能碰水很難，因為我家就住在水底寮！」醫師提醒病人傷口不能碰水，患者卻這樣回答；病人落枕求診，「白醫師」卻要他把掉在地上的枕頭撿起來。 讓人哭笑不得的診間有趣故事，出自屏東潮州茂隆骨科醫院副院長蔡啟超畫筆下，71歲的他行醫數十年，脫下白袍，用彩色筆，10年來畫出500多幅漫畫，將醫院酸甜苦辣、時事，化身天馬行空想像，成為讓人會心一笑的幽默處方。

9公股行庫融資踩雷！一圖看離岸風電誰借多少、開發進度

多家大型銀行踩雷「泛森崴能源」（包括富崴）授信案，9大公股行庫無一倖免。知情人士指出，財政部已與經濟部交涉，台電董事長曾文生也已親自出面和銀行團開會，銀行團希望已經融資的機器設備墊付款，可以獲得台電撥款清償。不過，台電經考量後表示，在目前機制下，「要求台電將款項撥給債權銀行有一定的困難」。

歷史上的今天／1955年台北牧場大火 遷楊梅變埔心牧場

1955年10月18日，台北市舒蘭街284號台北牧場的朱厝崙分場，晚上7時10分發生火警，有1萬多台斤的稻草堆引起燃燒，幸消防隊出動7輛救火車趕抵現場，將稻草堆四圍火勢救熄，但是草堆裏面仍繼續向外燃燒，經動員數十名工人將草堆搬開，再灌水施救，一個多小時後始將草堆撲滅。事後調查損失輕微，當火起時牧場養的100多頭乳牛飽嘗虛驚，有的被煙薰長鳴。起火原因，據說似由香菸頭引起，詳情刻由管區第三分局調查中。

聯合報一周大事10/11~10/17

國內 12日：共軍在渤海、黃海、東海、南海密集實彈射擊。國防部長顧立雄表示，初判是實施砲兵部隊等射訓，強調充分掌握情況。 15日：台積電舉行第三季法說會，董事長暨總裁魏哲家首度證實，已派遣團隊前往美國德州評估設立晶圓廠的可能性。 16日：立法院三讀修正通過老人福利法，讓65歲以上、所得稅率級距未達20%的長者免繳健保費。另普發現金2萬元逕付二讀。 國外 12日：諾貝爾經濟學獎頒給美國學者霍爾與伍德福，兩人發展出新的總體經濟模型，已為各國央行與政府所採用。 14日：彭博報導，美國總統川普指台灣同意採購阿拉斯加液化天然氣管線計畫產出的30%天然氣，並額外投資44億美元確保開發案完工。 17日：龔明鑫接受彭博專訪指出，台灣計畫籌資數十億美元在美設立產業園區，提供台積電以及AI伺服器組裝業者所需的中小型供應商設廠。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。