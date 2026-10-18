我國認領制度著重效率「先生效後救濟」 立院法制局籲修法改事前同意

根據現行民法規定，我國認領制度採用「先生效、後救濟」設計，亦即以生父單方意思為成立要件，非婚生子女及生母並無事前參與或同意機制。立法院法制局近日表示，我國民法認領制度有檢討必要，並且以德國今年修法為案例，建議作為主管機關日後修正民法相關參考。

我國民法第1065條明定，非婚生子女經生父認領者，視為婚生子女。其經生父撫育者，視為認領；非婚生子女與其生母之關係，視為婚生子女，無須認領。該法第1066條規定，非婚生子女或其生母，對於生父之認領，得否認之。

立法院法制局近日提出研析報告，提及認領是非婚生子女與生父建立法律關係的制度，德國原本對認領制度設有同意規定，亦即原則上須經生母同意，然而該國今年修正民法、家事及非訟事件法等規定，重新調整生父、生母、法律上父親及子女間等關係，此制度與我國現行制度呈現不同的立法選擇，具有比較參考的價值。

報告表示，我國現行認領制度以生父單方意思表示為成立要件，非婚生子女及生母並無事前參與或同意機制，僅得於認領成立後行使否認權，這種「先生效、後救濟」的制度設計，是否足以保障非婚生子女及生母在親子身分關係形成過程的程序參與，法制上不無檢討空間。

立法院法制局指出，德國民法第1595條第1項規定，生父認領須經生母同意；至於子女的同意，僅於生母對子女不具有親權時始須取得。這種設計將生母視為子女身分關係形成的主要意思決定者，另使生母以自己名義及子女法定代理人名義分別為同意表示，徒增程序上的形式要求。

報告說明，德國在今年修法改變此一制度結構，該國現行民法第1595條明定，認領應經生母及子女同意，這項修法結果使子女由原透過法定代理人間接參與認領決定的地位，轉變為得自為意思表示的權利主體，彰顯子女於認領程序中的主體性，而非單純的身分關係客體。

立法院法制局表示，我國認領制度的重心在於簡化認領成立要件，使非婚生子女得盡速取得婚生子女地位的利益，而以事後否認權作為血統真實性及兼顧子女、生母意願的救濟機制，德國則將子女及生母的同意提前至認領成立之前，採取事前同意設計，重心在於確保認領成立前即已取得相關利害關係人的意思合致。

報告認為，兩國制度同樣涉及各方利益衡平，然而我國著重效率，德國則是著重事前程序參與，在親屬法講求性別平等與子女利益的趨勢下，我國民法認領制度確實有檢討的必要，德國強化生母及子女程序參與的相關作法，或許能夠作為主管機關未來修正民法的參考。