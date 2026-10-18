一周大事（115年10月11日~10月17日）

1955年10月18日，台北市舒蘭街284號台北牧場的朱厝崙分場，晚上7時10分發生火警，有1萬多台斤的稻草堆引起燃燒，幸消防隊出動7輛救火車趕抵現場，將稻草堆四圍火勢救熄，但是草堆裏面仍繼續向外燃燒，經動員數十名工人將草堆搬開，再灌水施救，一個多小時後始將草堆撲滅。事後調查損失輕微，當火起時牧場養的100多頭乳牛飽嘗虛驚，有的被煙薰長鳴。起火原因，據說似由香菸頭引起，詳情刻由管區第三分局調查中。

2026-10-18 00:02